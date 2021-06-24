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4公投延辦？藍疑中選會甩鍋地方

台灣新聞組╱綜合24日電
8月28日將舉行反萊豬、公投綁大選、護藻礁和重啟核四等四項公投。(本報資料照片)
8月28日將舉行反萊豬、公投綁大選、護藻礁和重啟核四等四項公投。(本報資料照片)

8月28日將舉行反萊豬、公投綁大選、護藻礁和重啟核四等四項公投。全台三級警戒將延長至7月12日，是否影響公投？中選會昨表示，是否要延後投票，待疫情指揮中心、地方政府意見陸續回覆，並於下周彙整為重大選務議案後，預計7月2日提交中選會委員會議議決。

本報系聯合報報導，中選會副主委陳朝建指出，中選會上周就疫情期間，各國如何辦理選務或其相關措施等事項，包括是否依法改定投票日在內，已向中選會委員提出報告案，盼先行了解各國實際運作情形。

中選會預估，全國性公投將逾1980萬人具備投票權。陳朝建說，若連同投票權人在投票日期間的交通運輸、人流往返等，均是台灣最大規模的群聚活動，此重大選務決定的相關考量，應併同三級警戒與疫情綜合判斷。

不過，對於中選會發函各縣市選委會，詢問地方對於是否改投票日的意見，國民黨質疑，全國性公投事宜由中選會負責，發函地方選委會，恐是政治操作，無論延辦或續辦，都可推責任給地方選委會，說是「地方要求」，目的就是要甩鍋。

各縣市選委會近日收到中選會發函，要求6月28日前回覆。國民黨高層表示，對中選會的做法不能理解；此次全國性公投，中選會是主責機關，且各縣市疫情不同，對疫情評估也各不相同，「中選會如果要彙整，該怎麼彙整？要聽誰的，不聽誰的？」質疑中選會此舉背後恐怕仍是政治動機。

疫情三級警戒延長，是否影響8月28日公投，朝野昨天多表尊重中選會決定；藻礁公投領銜人潘忠政指出，可採延期舉辦，等疫情趨緩再辦也可以，但民主社會應讓人民表現意志；「指考」是一項指標，若指考延到7月底都能舉辦並隔出社交距離、限制現場人數，公投順利舉辦應不會太困難。

不過，對於公投能否延期，有國民黨立委質疑，公投法並未授予中選會可逕行公告延後的法源依據。

公投 疫情 投票

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