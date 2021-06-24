我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

專訪美資深官員：美台關係強健 美中關係競爭

高端審查前審委換一半 又補4衛福部人馬 遭批照劇本演

台灣新聞組╱台北24日電
高端疫苗。(記者蘇健忠／攝影)
高端疫苗。(記者蘇健忠／攝影)

食藥署疫苗療效評估專家會議即將審查高端疫苗緊急使用授權（EUA），但知情人士指出，支持「免疫橋接」的學者早在五5月28日大舉進駐專家會議，質疑要護航高端過關一說，非空穴來風。

對於醫藥品查驗中心（CDE）即將召開疫苗療效評估方法專家會議，討論高端疫苗是否取得EUA一事，食藥署長吳秀梅表示，這只是傳聞。至於專家委員名單半數遭撤換的說法，吳秀梅說，因為每次會議都是另外聘請委員，沒有所謂撤換之說。

食藥署今年5月6日召開專家會議，就去年10月所訂的EUA審查標準的療效評估，討論以國產疫苗與AZ疫苗的中和抗體不劣性比較作為療效審查依據；世界衛生組織（WHO）於5月26日進行新冠疫苗對免疫橋接臨床療效的討論會議後，5月28日再召開專家會議，確認所擬定療效評估方法合適性，之後即拍板療效評估標準，並於6月10日公告。

知情人士表示，食藥署專家會議從去年成立至今年5月6日會議為止，原本專家審查團隊都相對固定，但5月28日決定國產疫苗EUA標準的關鍵會議，原16位學者專家有八人被替換，另補進四位衛福部人馬，即有12人參與5月28日的會議。

知情人士說，八位遭替換的審查委員皆是為人熟知、且有深厚專業背景的知名醫師或專家，其中一人甚至是擔任高端二期臨床試驗查核委員，本應對高端疫苗EUA審核有重要話語權的國泰醫院家醫科主任林敏雄。

巧合的是，5月28日會議後，中研院院士陳培哲也以「食藥署擋不住總統壓力」為由，請辭專家會議委員，不願幫後續審核EUA背書。

對照5月6日的審查會議紀錄，5月28日的八位留任委員中，扣除陳培哲，只有台大臨床試驗中心主任陳建煒「原則」反對以免疫橋接提案跳過三期臨床試驗，其餘六名留任者，皆在會議中表態同意或傾向同意免疫橋接提案。

而新加入的四名審查委員，僅醫師黃立民來自台大醫院，其他三人都來自已公開為免疫橋接背書的前副總統陳建仁相關的國衛院系統。

國產疫苗專業審查團隊在EUA審查前夕臨陣大換血，知情人士批評，目前專家審查委員會組成方式令人質疑，罔顧民眾福祉，只想貫徹蔡英文總統意志，EUA審核不過是場按劇本演出的歹戲。

疫苗 蔡英文 WHO

上一則

黑白集／中火加建煙囪 蔡政府趁疫打劫台中

下一則

中火獲特照增機組 盧秀燕批蔡英文：獨裁集權

延伸閱讀

台灣慈濟也出手 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

台灣慈濟也出手 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗
台高端疫苗審前 審委換一半

台高端疫苗審前 審委換一半
FDA喊停 高端恐難獲美緊急授權

FDA喊停 高端恐難獲美緊急授權

高端解盲 院士陳培哲：既定劇本 毫無意外

高端解盲 院士陳培哲：既定劇本 毫無意外

熱門新聞

AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

2021-06-17 16:10
鴻海創辦人郭台銘深夜在臉書做出三點報告。圖／取自郭台銘臉書

洽購BNT疫苗進度卡關兩周 郭台銘終於說話了

2021-06-16 13:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追