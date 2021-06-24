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護航國產疫苗？流水委員 專業的審查淪兒戲

記者 楊雅棠
蔡英文總統(左)去年2月在高端疫苗總經理陳燦堅(右)的陪同下視察實驗室及疫苗產線。(取自總統府)
蔡英文總統(左)去年2月在高端疫苗總經理陳燦堅(右)的陪同下視察實驗室及疫苗產線。(取自總統府)

台灣疫苗採購策略失當，押寶國產疫苗，然國產疫苗審查風波不斷，搶先WHO及全球，以免疫橋接取代第三期臨床試驗作EUA審查標準，引發爭議。現又爆出食藥署在EUA審查前夕撤換與會專家，量身打造，食藥署公親變事主，確實落人口實。

高端疫苗於6月10日下午解盲二期試驗結果，在此之前，專家小組委員、中研院院士陳培哲因不滿蔡總統對國產疫苗的「護航承諾」請辭；令人玩味是，高端解盲當天上午，食藥署突然公布國產疫苗審查標準，遭質疑「護航」。

現在爆出5月28日決定國產疫苗EUA標準的關鍵會議，16位學者專家中，八人遭替換，四名衛福部代表出席專家會議，加上另三名來自國衛院體系的專家，最後決議結果當然不出意外，決定以免疫橋式取代第三期臨床試驗。

食藥署澄清，委員們均在會議前重新聘請、審查，藉此減少外界關說、介入風險，並無撤換之說，但專家質疑，召開這麼重要且具有延續性的會議，理應由固定專家與會討論，比照環評委員制度，怎能隨意更換專家人選，專家任由官方安排，不但徒增「黑箱」質疑，更難有衡平專業的客觀標準，符合科學審議流程，用這麼隨意安排來決定這重要政策，豈非兒戲？

疫苗不僅屬重要國安物資，更攸關人身健康安全，為了找回民眾對於國產疫苗的信心，食藥署更應以嚴謹中立，禁得起外界檢驗標準的制度安排，進行專家審查，公開透明，以昭公信，否則，難杜攸攸之口，對國產疫苗也不公平。

疫苗 台灣 WHO

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