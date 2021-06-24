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親綠民調：蔡44.5% 蘇48.9% 不滿聲浪空前強烈

記者蔡晉宇／台北24日電
總統蔡英文（右）跟行政院長蘇貞昌（左）支持度雙雙下滑。(中央社)
總統蔡英文（右）跟行政院長蘇貞昌（左）支持度雙雙下滑。(中央社)

台灣民意基金會昨天公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望調查中，有四成三民眾基本贊同，四成五民眾不贊同，讚同比例創下23個月新低；行政院長蘇貞昌及其領導內閣的施政表現則有約有四成二民眾滿意、四成九不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從蘇貞昌不滿意度創組閣來新高來看，蘇內閣正面臨上任以來空前最強烈的不滿。

游盈隆表示，針對蔡總統聲望進行調查，有8.7%非常贊同、34.5%還算贊同、23.8%不太贊同、20.7%一點也不贊同，整體而言約四成三台灣民眾贊同蔡英文處理國家大事的方式、約有四成五不贊同，不贊同者比贊同者多出1.3個百分點，顯示蔡英文聲望持續下跌，民意支持度出現重大翻轉。

游盈隆分析，與上月調查相比，蔡英文的總統職務表現贊同率下滑2.5個百分點，不贊同率上升3.2個百分點，一來一往使不贊同者比贊同者多出1.3個百分點，這可能與5月疫情風暴中社會湧現大量質疑蔡英文疫苗政策有關。

游盈隆指出，針對蘇貞昌及其內閣表現部分，最新民調顯示6.9%非常滿意、34.6%還算滿意、24.4%不太滿意、24.5%一點也不滿意，基本上不滿意的人比基本上滿意的人多出7個百分點，這也是蘇內閣成立2年6個月以來民意支持度最低的時刻、更是首次出現不滿意高於滿意的民調赤字，意義非比尋常。

在這波疫情後，政黨支持度也隨之有所波動。民調結果顯示，民進黨支持度下滑到 22.6%，創下五年來最低的紀錄，但國民黨支持度也下滑2.8個百分點；台灣民眾黨在疫情風暴中反而脫穎而出，15.6%是創黨以來最高的支持度。

蔡英文 台灣 民調

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