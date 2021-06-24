最新民調：若只有國產疫苗 四成二台灣民眾不願打

最新民調指出，當不能自由選擇、只能打國產疫苗時，有五成三台灣民眾基本上願意施打國產疫苗，四成二不願意。(中央社)

國產疫苗 疑慮延燒。台灣 民意基金會昨天公布最新民調指出，當不能自由選擇、只能打國產疫苗時，有五成三民眾基本上願意施打國產疫苗，四成二不願意，從政黨支持的角度看，民進黨 支持者八成三願施打國產疫苗最高。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，該項民調細部結果為14.8%非常願意，38.6%還算願意，21.1%不太願意，20.7%一點也不願意， 4.8%沒意見、不知道、拒答；而不同政黨支持者間對施打國產疫苗意願也大不相同，民進黨支持者八成三願施打國產疫苗，時代力量支持者七成六願意，而台灣基進支持者八成五願意；國民黨支持者六成六不願意，民眾黨支持者六成七不願意，中性選民則為近五成願意。

此外，針對緊急授權爭議，游盈隆表示，最新民意顯示，有三成七基本上支持民進黨政府給予僅二期解盲成功的高端疫苗「緊急授權使用」許可，四成八反對，不支持的人比支持的人多11個百分點，多數民意反對已經表露無遺，這意味著不論基於何種政策考量，當高端疫苗僅完成二期實驗解盲成功，政府就給予緊急授權使用，將與台灣多數民意背道而馳，社會反彈將十分可觀。

游盈隆指出，從六都16縣市角度看，南北立場涇渭分明，台北市、新北市與台中市明顯多數反對，台南市與高雄市明顯多數贊成，桃園市贊成與反對旗鼓相當，16縣市整體來看，則是反對遠多於贊成者。