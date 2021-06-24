我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

專訪美資深官員：美台關係強健 美中關係競爭

最新民調：若只有國產疫苗 四成二台灣民眾不願打

 記者蔡晉宇／台北24日電
最新民調指出，當不能自由選擇、只能打國產疫苗時，有五成三台灣民眾基本上願意施打國產疫苗，四成二不願意。(中央社)
最新民調指出，當不能自由選擇、只能打國產疫苗時，有五成三台灣民眾基本上願意施打國產疫苗，四成二不願意。(中央社)

國產疫苗疑慮延燒。台灣民意基金會昨天公布最新民調指出，當不能自由選擇、只能打國產疫苗時，有五成三民眾基本上願意施打國產疫苗，四成二不願意，從政黨支持的角度看，民進黨支持者八成三願施打國產疫苗最高。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，該項民調細部結果為14.8%非常願意，38.6%還算願意，21.1%不太願意，20.7%一點也不願意， 4.8%沒意見、不知道、拒答；而不同政黨支持者間對施打國產疫苗意願也大不相同，民進黨支持者八成三願施打國產疫苗，時代力量支持者七成六願意，而台灣基進支持者八成五願意；國民黨支持者六成六不願意，民眾黨支持者六成七不願意，中性選民則為近五成願意。

此外，針對緊急授權爭議，游盈隆表示，最新民意顯示，有三成七基本上支持民進黨政府給予僅二期解盲成功的高端疫苗「緊急授權使用」許可，四成八反對，不支持的人比支持的人多11個百分點，多數民意反對已經表露無遺，這意味著不論基於何種政策考量，當高端疫苗僅完成二期實驗解盲成功，政府就給予緊急授權使用，將與台灣多數民意背道而馳，社會反彈將十分可觀。

游盈隆指出，從六都16縣市角度看，南北立場涇渭分明，台北市、新北市與台中市明顯多數反對，台南市與高雄市明顯多數贊成，桃園市贊成與反對旗鼓相當，16縣市整體來看，則是反對遠多於贊成者。

疫苗 台灣 民進黨

上一則

4公投延辦？藍疑中選會甩鍋地方

下一則

台灣百萬富豪近61萬人 增幅超星港韓

延伸閱讀

民進黨批國民黨以民調抹黑疫苗 綠:政治疫情比肺炎嚴重

民進黨批國民黨以民調抹黑疫苗 綠:政治疫情比肺炎嚴重
台高端疫苗審前 審委換一半

台高端疫苗審前 審委換一半
7月擴大優先接種對象 台疫苗不准混打 但可挑廠牌

7月擴大優先接種對象 台疫苗不准混打 但可挑廠牌
黑白集╱蔡英文切割高端拆「詐」彈 公道鎖黑箱

黑白集╱蔡英文切割高端拆「詐」彈 公道鎖黑箱

熱門新聞

AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31
ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

2021-06-17 16:10
鴻海創辦人郭台銘深夜在臉書做出三點報告。圖／取自郭台銘臉書

洽購BNT疫苗進度卡關兩周 郭台銘終於說話了

2021-06-16 13:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追