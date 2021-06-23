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1張圖看疫情：全美56%成人 完全接種疫苗

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

黑白集╱蔡英文切割高端拆「詐」彈 公道鎖黑箱

黑白集
總統蔡英文受訪時改口，稱「沒說一定要在何時打高端」。(本報資料照片)
總統蔡英文受訪時改口，稱「沒說一定要在何時打高端」。(本報資料照片)

郭台銘購捐疫苗遭卡，總算由總統出面解決，除允給免責授權，還找台積電入列壯大政府主導聲勢。綠媒同讚「總統談判代表上身」，歌頌她利用台積電拆彈「壓力郭」，打出好牌。豈料，蔡總統隨即宣稱「沒說一定要在何時打高端」；原來談判專家要拆的「詐彈」，是療效未知的高端疫苗。

由於疫情延燒，蔡總統展現彈性，稱願嘗試各種方式讓疫苗來台。對是否必須繞過代理商上海復星，她主動受訪時說，會有幾個可能性處理，只要國家立場得到「基本尊重」。

蔡總統善用白手套解決爭議，須重回談判專家的務實，才能為民眾爭取福祉，就不知她是否言行如一。先前林全在商言商，原本一帆風順；但蔡政府反中意識形態作祟，又唯恐影響國產疫苗生路，因而胎死腹中。此番總統出手，其實是在江心補漏。

綠朝權貴護航高端疫苗，但高端竟向CNN宣稱其保護力是「有打比沒打好」，弄得民怨沸騰。疫苗政策如此左支右絀，蔡總統只好施巧計藉「護國神山」消解郭董光環，外保威勢，內平雜音。千萬訂單授權既出，於是她出面切割高端，收回自己「7月開打」之言。

總統拆彈，華麗轉身，但炒股金主早已獲利了結。這項決策轉向，是500多條人命換來的，他們的公道都還鎖在政治黑箱裡。(轉載自聯合報)

疫苗 台積電 疫情

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