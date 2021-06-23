企業爭買疫苗 陳時中：太多採購恐引發困擾

民間機構有意採購疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前民間採購疫苗以鴻海、台積電為主，太多企業申請採購，恐引發困擾。(路透)

社區感染疫情爆發後，凸顯國內採購疫苗 牛步到貨，包括鴻海 、佛光山、慈濟等企業及民間機構有意採購疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨指出，目前民間採購疫苗以鴻海、台積電 為主，先專注完成這兩家業者1000萬劑BNT採購專案，太多企業申請採購，恐引發困擾。

政府向國際採購的疫苗，迄今只來了近112萬劑，陳時中表示，希望指揮中心採購疫苗能按照時程進貨，但很難掌握確切的時間。

不過，對於有意採購及捐贈疫苗的多家企業機構，陳時中給了軟釘子。

陳時中說，「緊急授權給台積電及鴻海是非常特殊的採購專案」，因此，企業採購以鴻海、台積電為主，其餘企業及機構提案不及這兩家完備，如多家企業同時申請，管道太多，可能妨礙正進行中的採購專案，現階段全力把台積電與鴻海的1000萬劑採購專案完成。

但陳時中也沒把未來的可能性講死。他表示，若遇到其他特別情況，不排除其他可能性；其他企業若能提交完整資料，仍會審視，現階段仍以兩家業者為主，「太多企業申請採購恐引發困擾，太多干擾不太好。」

鴻海創辦人郭台銘、台積電要各買500萬劑BNT疫苗捐贈政府，都各自進入談判的深水區。據了解，5月底兩者都向衛福部遞件申請，雙方6月初一度合作，由郭台銘方提供台積電法律意見，再找BNT總公司洽談，但洽談都不順利，繞了一圈，又都回到與復星醫藥的談判。兩方的購買疫苗團隊都已成形，即將進入三方會談階段。

生技業界人士透露，郭台銘的合作對象，仍是他4月斥資50億台幣入股的台康生技；而台積電的合作對象，則是負責冷鏈的裕利醫藥公司。

與此同時，慈濟基金會也積極協助台灣取得疫苗，備齊相關申請文件，今日上午9時由執行長顏博文、副執行長何日生、律師陳昱瑄等人親送到衛福部食藥署，完成送件程序，預計購買500萬劑BNT德國原廠疫苗。

對於近日傳出總統府21日上午曾致電關切慈濟申請購買疫苗送件的事宜，顏博文也再次澄清，慈濟在21日並沒有接到總統府的來電。他表示，及時且足夠的疫苗是刻不容緩的議題，疫苗採購是在與時間賽跑，慈濟本著搶救生命的人道精神，依循合法程序與完備文件流程，一切依照政府相關規定辦理，期待盡快獲准購入疫苗給民眾施打，協助台灣早日度過這場疫情。