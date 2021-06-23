中火「走後門」拿特殊建照 藍批集權式作弊

經濟部幫中火找到方法，跳過台中市政府，直接透過內政部營建署發特殊建築執照。台中市議會國民黨團書記長陳政顯痛批，經濟部找營建署「走後門」，代表行政院準備什麼事都要中央集權，地方自治與民主這檔戲已不想演了。(圖：台中市議會國民黨團提供)

針對經濟部找內政部營建署給予台中火力發電廠特殊建築執照，台中市議會國民黨 團痛批「走後門」，就像考試考差了，說要換老師、換考卷一樣，這是中央集權式作弊。台灣 健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，天然氣不是「神能」，只能當過渡能源，環團訴求的終極目標是再生能源，中央要拿出期程表。

台中市議會國民黨團說，經濟部找營建署逃避都市設計審議，代表民進黨 是集權，地方自治與民主這檔戲已不想演了；先上燃氣再拆燃煤，也證明民進黨再生能源政策執行不力。

國民黨團書記長陳政顯說，中央為了硬蓋燃氣機組，先修改環保法令，又讓台電走營建署自行解釋的後門，無視地方制度法；「走後門」拿特照，不符都市發展的問題依然存在。

葉光芃說，台達電都能喊出2030年要100%再生能源，民間企業做的到，為什麼政府做不到？環團訴求多年的淨零碳排、調整電價做到節能，政府都沒回應，雲林的「煤改氣」什麼時候要做？民進黨對台灣能源政策「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，能源轉型、電力配比、節能減碳都沒有大策略。

葉光芃批經濟部一直在騙，說不缺電，又到處要蓋燃氣機組，中火再建一部燃氣機組，對空汙不能治本，燃氣仍是石化燃料，台灣還是全球暖化兇手，天燃氣只能當「以氣轉綠」的過渡能源，終極目標是再生能源。

台中火力發電廠中央、地方角力延燒。經濟部長王美花昨親上火線宣布，已請示內政部營建署，台電的天然新機組不需要都審，行政院已給予特種建照。營建署說，經審查特種建築物符合審議處理原則第二條第二、三款後函報行政院核准，符合都市計畫法令規定。