中火燃氣跳過中市拿到特照 盧秀燕痛批：傲慢執政

台中火力電廠興建燃氣機組計畫卡在中市府都審15個月，內政部營建署認為不需都審，已由行政院發給特種建築執照。(本報資料照片)

台中火力電廠興建燃氣機組計畫卡在台中市都市設計審議15個月，經濟部長王美花昨宣布，內政部 營建署認為中火興建燃氣機組不需要都審，已由行政院發給中火特種建築執照，台電將據此開始建置工作，預計第一部燃氣機組2025年上線，2026年將中火兩部燃煤機組及一根煙囪拆除。

對於經濟部「突襲」，中市府表示，中火違法擴建攸關重大，五根煙囪就要變成七根，台中市民絕不能認同，市府得站在市民立場設想，具體回應今對外說明。

王美花說，中火興建燃氣機組計畫在中市府都審過程中，拖了15個月之久。台電向都市設計的主管機關內政部營建署請教，發現在行政程序上，中市府只是簽奉市長核准，就要求中火進行都審，「已超過法律授權範圍」；同時營建署也說，中火燃氣機組不需要進行都審，行政院昨已立即發給中火燃氣機組特照。

王美花說，即使和中市府在燃煤、燃氣機組上下順序上仍無共識，但經濟部願「同中存異」，在燃氣機組有特照可開始興建的新進展下，推出新承諾：「只要（中火）第一部燃氣機組可在2025年上線，經濟部會請台電在2026年、也就是燃氣機組上線第二年，啟動拆除兩部燃煤機組、與一根煙囪的工作」。

台電董事長楊偉甫說，營建署特照申請適用於涉及國家機密建築物、用途特殊、構造特殊等五項建築條件，中火在2019年8月就是以準用特照形式申請，在無法與中市府取得共識下，請示營建署，確定先前的特照申請持續有效且符合規範，因此請營建署幫中火續審，最後結果是「完備」。

針對中央出招，中市府高層並不意外，相關首長開會到深夜，認為這已不是中央、地方爭議問題，而是中火煙囪從五根變七根，以後中央想要中火燒幾根煙囪就燒幾根了，市府決定回到市民角度來回應。台中市長盧秀燕過去面對中火議題向來強硬，認為市民健康「沒得商量」。中火要新增兩部燃氣機組，卻不拆除老舊燃煤機組，盧秀燕一貫態度痛批中央「與民為敵、傲慢執政」，強迫人民用肺發電。