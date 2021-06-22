藍青年部大數據分析：綠側翼粉專 最高日均發文26.5則

國民黨 青年部主任陳冠安統計綠營側翼粉專發文數，過去1個月來（5月21日至6月20日），蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌的臉書發文平均1天都不超過2篇，反而不少側翼粉專一天都發十幾、二十幾篇。他認為「側翼的網路影響力比民進黨 自身粉專還強」，民進黨以側翼、網軍來對人民認知作戰，正是權力使人腐化。

陳冠安說，以過去一個月來看，檢索討論國民黨、民進黨和柯文哲的側翼粉專，先撇除掉有名有臉的如焦糖，或是發文類型不一定是政治攻防為主，如486先生，以每日發文數來看，前10名依序為26.5篇的「孟買春秋」、20.3篇的「瘋狂打臉94爽！」、19.2篇的「肯腦溼的人生相談室」、17.4篇的「抓到了！這梗很綠」、12.4篇的「只是堵藍」、12.2篇的「音樂政治上班族」、11.9篇的「柯粉的超譯天地」、10.6篇的「我不綠，只是堵藍」、8.7篇的「台灣 人•台灣是咱的國家」，以及8.1篇的「打馬悍將粉絲團」。

陳冠安指出，發文數不等於網路影響力，以粉絲數來說，這10個側翼粉專最多者僅是「民進黨」的一半，而最少者僅有其34分之1，粉絲數更少的側翼竟能比粉絲數更多的正規軍有網路影響力。這也是為何綠營被罵都要砸錢經營網路、搞宣傳的緣故。毒蛇不可能自斷獠牙。

他表示，用更少的時間和資源，獲得更大的網路影響力，這正是綠營瘋狂經營側翼的緣故。側翼可以更快速、更煽動性的貼文，不只可以有效凝固同溫層，更能減少正規軍陷入政治口水戰，使其專心爭取中間選民，達致分進合擊的策略。

檯面下，光是這10個側翼粉專，一個月裡就產出4500篇貼文，獲得866萬按讚，35萬分享。如果加上其他數十個有規模的側翼粉專，及政府機關和綠營政治人物，活脫就形成綿密的綠色網軍帝國。讓每一位台灣人每一分一秒的網路活動，都可能接觸到綠營資訊。

陳冠安說，擁有這樣規模資訊傳播能力的執政黨，卻整天在宣揚假訊息和認知作戰的危害，這是捍衛民主還是在當老大哥？難怪施明德會說「台灣彷彿回到戒嚴」。