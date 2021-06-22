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高嘉瑜討疫苗 北市衛生局長怒批得寸進尺

記者林麗玉、潘才鉉／台北22日電
台北市長柯文哲（右）與副市長黃珊珊（中）、衛生局長黃世傑21日赴議會備詢，黃世傑表示：「我們會還原，講難聽一點，根本得寸進尺」。（記者余承翰／攝影）
台北市長柯文哲（右）與副市長黃珊珊（中）、衛生局長黃世傑21日赴議會備詢，黃世傑表示：「我們會還原，講難聽一點，根本得寸進尺」。（記者余承翰／攝影）

北市禾馨診所涉嫌特權關說取得疫苗並違規施打事件愈演愈烈，衛生局長黃世傑昨天在議會答詢時動怒說「講難聽一點，就是得寸進尺。」議員戴錫欽追問得寸進尺指誰？黃世傑說，感覺委員一直在要東西嘛……感覺上是高嘉瑜（得寸進尺），一開始說醫護人員要打，後來要求房務人員、清潔人員。

黃世傑說，立委高嘉瑜一開始跟他說是要打醫護人員，所以他將委員的要求交辦下去，衛生局才給疫苗。到時候看LINE就知道，一下問這個可不可以，又問那個可不可以，一開始講醫護，後來扯到其他人員，相關LINE對話已交給市長室。

議員徐巧芯質疑，禾馨拿出LINE對話表示市府答應禾馨「房務人員施打也OK」，北市衛生局長黃世傑一開始沒回答，後來回應是「專員（衛生局）的回答」。衛生局科長余燦華說，禾馨跟衛生局專員聯絡，但沒先給疫苗施打名單，有表明要打在符合的對象。

針對禾馨營運長林思宏記者會暗示北市府衛生局人員有打完疫苗的壓力，台北市長柯文哲回答議員洪健益質詢時表示，因媒體每天都在罵北市疫苗打太慢，所以他有要求衛生局6月9日要將疫苗打完，但他認為禾馨拿到疫苗是不合理的。

柯文哲還說：「因為我們要處罰他，所以他（禾馨）要自保。」副市長黃珊珊則表示，禾馨有施打非符合規定對象，將依照傳染病防治法處30萬（新台幣，下同，約1.07萬美元）至200萬不等罰款。

另外，議員林亮君質詢指振興醫院也有違規打疫苗狀況，副市長黃珊珊表示，開封一瓶要打10人，其中包括2位病人（連戰夫婦）跟8位志工，8人是否符合施打資格，已經請振興醫院按行政程序法說明。至於會不會對振興醫院開罰？市長柯文哲表示「應該會罰」。

高嘉瑜表示，她從未接觸、也不認識禾馨診所任何人。（本報資料照片）
高嘉瑜表示，她從未接觸、也不認識禾馨診所任何人。（本報資料照片）

此外，高嘉瑜剛也在臉書表示，在此之前，她從未接觸、也不認識禾馨診所任何人，更從未到過禾馨診所，沒有任何私交及往來。高嘉瑜說，她是基於保護醫護、孕婦、新生兒的立場轉達訴求，相信衛生局也是，因此快速允諾協助，也很感謝衛生局長黃世傑及辛苦的衛生局同仁們協助。

疫苗 柯文哲 LINE

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