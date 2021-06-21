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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

被指干預疫苗採購 綠委吳秉叡再告5民眾

記者吳亮賢／台北21日電
民進黨立委吳秉叡。(本報資料照片)
民進黨立委吳秉叡。(本報資料照片)

民進黨立委吳秉叡今在臉書表示，近來部分人士透過LINE、FB、PTT等網路社群惡意指涉他曾陪同特定業者拜會疾管署，干涉指揮中心疫苗採購決策，並可抽3億美金之回扣，種種錯假消息嚴重謗毀聲譽，上周已提出第二次追加告訴；吳秉叡辦公室說明，目前已掌握5人散布假消息，將陸續提出告訴。

繼今年2月3日吳秉叡對10名散布假消息的網友提告後，吳秉叡辦公室表示，2、3月時又掌握相關證據，第一次追加提告2、3位網友，近期LINE群組、FB社團、PTT等又有網友散布假消息，經掌握相關證據後，提出第二次追加告訴。

吳秉叡辦公室說明，上周四已對2名網友提告，今日透過補件方式對1名PTT網友提告，另也掌握2名在LINE群組散布假消息的人士，將蒐集相關證據後，陸續提告。

吳秉叡也在臉書表示，相關指涉絕非事實，已嚴重謗毀聲譽，更以虛假、錯誤訊息影響防疫並造成社會恐慌與不安，經指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥及本人聲明澄清並無此事後，仍有部分人士持續惡意散佈虛假消息，為維本人聲譽、杜絕假訊息妨礙防疫工作，上周已第二次提出追加告訴，「請勿再轉傳不實訊息、以身試法」。

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