新聞評論╱拉台積電稀釋郭董 並無法墊高蔡總統

蔡英文總統（右）接見台積電董事長劉德音（左一）與永齡基金會創辦人郭台銘（左二），討論捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗相關問題。（圖：總統府提供）

郭台銘在臉書的八點喊話，喊出了和蔡英文總統的會晤，還喚出了另一位未曝光的捐贈者－台積電 。最後，三方就永齡基金會和台積電各捐500萬劑BNT疫苗 達成共識，政府同意提供企業「免責」的授權保證，捐贈者同意做到「原廠製造、原廠包裝、歐洲直送」原則。台灣若能迅速取得這1000萬劑BNT疫苗，對紓解民眾恐慌當然大有幫助；但在疫苗需求孔急的情況下，政府竟還能對一項善舉攪入這麼多算計，實在令人難以想像。

會晤前數小時，蔡政府才由行政院匆匆釋放台積電有意捐贈疫苗的消息，充滿貓膩。若果真如行政院所言，台積電6月10日即已主動提出申請，為何此一善舉從未曝光，台積電與蔡政府皆極力保密？再說，為何台積電所捐贈之疫苗廠牌和數量，和郭董欲捐贈之來源與數量一模一樣，分毫不差？正因如此，外界認為台積電只是被蔡政府拉出來「稀釋」郭董捐贈義行之棋子－其過程也許是迂迴遊說，恐怕才是更接近事實的故事。

從郭台銘宣布購捐疫苗，迄今已經月餘；蔡政府嘴上說會給予協助，實際上卻是不斷拖延，讓衛福部乃至食藥署官員和他虛與委蛇。試想，如果不是郭董那日在臉書攤牌，要求與蔡總統直接面談，此事還不知道將卡關多久。包括台積電的角色，會不會變成「後發先至」，乃至由相對捐贈者演變成「彼可取而代之」，亦未可知。換言之，郭董這次找到了他「隧道裡的光」，是他「逼宮」逼出來的。唯有把過程攤在陽光下，才能獲致合理而有效的決策；否則，國人對BNT疫苗的渴望，還不知將被延宕多久。

對於台積電願意站出來和郭董一起捐贈疫苗，我們表示欽佩，實無愧「護國神山」之名。但台積電和郭董的情況，其實略有不同，不可混為一談。郭台銘既是鴻海創辦人又是永齡基金會主要捐贈者，他以60億元台幣購捐疫苗，動用的主要是個人資金。但台積電董事長劉德音要捐贈同等金額之疫苗，卻是由公司名義出資，雖曾初步取得董事會諒解，卻未正式定案，劉德音對內還需要有一番解說與說服。

以台積電營業規模之大，捐購60億台幣疫苗襄助台灣防疫，如九牛之一毛，相信多數台積電董事會成員不致反對，而會樂於促成此事。但換個角度看，蔡政府為了淡化及稀釋郭董的捐贈義舉，臨時拉台積電出來「共襄盛舉」，其實是政治對民營企業的無謂干擾。

台積電是全球晶圓龍頭，也是有社會責任感的上市公司，平日參與頗多公益活動。但近年，台積電卻屢屢被政府當成外交及政治工具運用。例如，去年台積電在川普壓力下宣布在美國投資 35億美元設廠，據稱其建廠成本高達在台設廠之六倍，被業界認為其投資是為了「買外交」。這次台積電購贈疫苗，亦傳出「晶片換疫苗」的說法，指台積電可能前往德國投資設廠；不僅如此，近日也有傳聞它將前往捐台疫苗的日本熊本設廠。這些海外投資，若是經過台積電本身的投資精算，那就沒有問題；但如果只是為了幫政府換疫苗打「外交牌」，那將是「不務正業」的作法。護國神山企業，絕不應任由政府干預、指導及濫用。

說來荒謬，蔡總統在這齣疫苗大戲打得虎虎生風，主要就是藉台積電壓一下郭台銘；其終極法寶，就是由政府發給他們一張「免責授權」。看看，好大的恩德天威；要人家捐贈，還要他恩准。如此繞來繞去，最後仍未繞出上海復星的代理，這墊高了總統嗎？