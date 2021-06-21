台警利用實聯制辦案 藍批「數位東廠」侵犯隱私

警方以簡訊實聯制鎖定嫌犯行蹤，被批嚴重侵犯人民隱私。中央流行疫情指揮中心強調，不會同意任何機關將簡訊實聯制進行疫調外的使用。（記者許正宏／攝影）

警方利用簡訊實聯制鎖定嫌犯行蹤，國民黨 立委抨擊此舉嚴重侵犯人民隱私 。中央流行疫情 指揮中心昨天強調，不會同意任何機關將簡訊實聯制進行疫調外的使用，已請警政署通令，未來偵辦時若調用的簡訊中有出現實聯制內容，主動排除不使用，避免外界不必要的誤解。

中央疫情副指揮官陳宗彥表示，該個案偵辦過程依照程序聲請通訊監察（即監聽），剛好嫌疑犯在某場所內發送實聯制簡訊，員警才依照簡訊內容的位置代碼，實地一一核對場所，以持續調查詐騙案。

警政署回應，已在昨天通報全國各警察機關，中央疫情指揮中心所制定簡訊實聯制，只供疫情疫調使用，未來不作為偵查犯罪或他用，如果警方辦案時根據通訊保障及監察法，調取到簡訊實聯制的代碼資料，也將會排除使用在強制處分聲請書文件上。

對於國民黨立委批評人民隱私遭嚴重侵犯，監察院長陳菊主掌的監察院國家人權委員會「卻在冬眠」，人權會副主委高涌誠表示，相關議題待疫情稍緩會有完整回應。

國民黨立院黨團書記長鄭麗文表示，當初指揮中心一再保證「只會作為疫調使用」，資料在電信公司，28天後會自動刪除，警方卻利用民眾發送的簡訊掌控嫌犯的行蹤，完全違背民眾信任指揮中心的承諾；就算目的是為偵查犯罪，也不能合理化民眾資料受到「目的外」不當利用的事實。

鄭麗文說，前陣子網路流傳「簡訊實聯制侵害個人隱私，政府藉機監控人民行蹤」，指揮中心澄清這是假訊息，散播者要罰三年以下徒刑或併科台幣300萬元以下罰金，「但很遺憾，這則假訊息已成真」。

國民黨立委賴士葆抨擊，政府無能導致疫情大爆發，還利用人民的恐懼及對政府的信賴，藉由數位科技來收集民眾隱私，卻無透明的監理機制，嚴重侵犯人權，根本是「數位東廠」的行為；陳菊主掌監察院國家人權委員會開張至今，都在冬眠的狀態，「可否醒醒，為台灣人權做一點事？」

高涌誠表示，對於防疫期間的數位人權，包含個資及隱私，人權會在年初就有研究計畫，因為這是複雜的議題，最近社會上的討論沒有很聚焦，等研究計畫完成後，人權委員會會有完整的看法。

他也說，相關議題等到疫情稍緩之後，會有較完整的回應。