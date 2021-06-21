黑白集／民進黨黑幕重重「衛福布」不夠蓋

民進黨主席蔡英文。（中央社）

2013年洪仲丘事件時，台灣 國防部被稱為「國防布」，形容軍方多麼會掩蓋事實。八年後，我們看到一塊大黑布捲土重來：政府疫苗 採購到底發生了什麼問題、誰拍板機師縮短檢疫、誰同意國產疫苗不做三期臨床試驗，全部都被這塊大黑布蓋得緊緊得，誰也休想看到真相。

台灣原有機會買到3000萬劑BNT疫苗，卻因民進黨 吳姓立委介入，最後變成泡影。區區一個立委沒那麼厲害，一定是有更高層的指示和考量才能讓政策轉彎；但現在，這過程變成了黑幕。機師縮短檢疫的決策也一樣，是民進黨立委范雲介入，衛福部因而放寬；現在放進了病毒為禍台灣，政府就把過程蓋上黑布，說沒有會議紀錄。高端疫苗的問題更嚴重，總統、前副總統都背書了，又有院士憤而辭審委，黑幕恐怕更難揭。

當年的「國防布」只蓋國防部，如今民進黨這塊大黑布，卻是鋪天蓋地的遮。許多決策已高於陳時中的層級，所以光「衛福布」是不夠蓋的，一則還要幫行政院或更高層遮羞，二則還要幫人盡皆知的立委卸責，三則可能另有企業和黨政大老牽涉其中。所以，國民黨要求公開真相的八項提案，近日在立法院全部遭到民進黨否決。

民進黨過去很喜歡用「共犯結構」一詞，這下子，整個黨都是不透明決策的共犯結構了。