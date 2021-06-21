3+11翻版？接種順序未公布會議紀錄 在野批黑箱

台灣疫苗不足，官方決定接種優先順序遭質疑黑箱作業。（記者曾吉松／攝影）

日本贈台124萬劑AZ疫苗 開打，指揮中心公布的疫苗接種優先順序遭質疑黑箱，而其會議紀錄遲遲未公布，更被指疑是「3加11」政策翻版，引發在野黨砲轟。指揮中心發言人莊人祥表示，「沒有見不得人的事情」，工作小組決議一經大會追認，指揮中心就會公布相關資料。

莊人祥指出，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）一年只開三次大會，底下五個工作小組會議較多，其中負責新冠肺炎的工作小組於今年1月7日到6月8日陸續開過八次會議，即時處理防疫過程遇到的問題。ACIP召集人李秉穎則表示，工作小組的會議均有紀錄可供查詢，沒什麼不可公布的，至於何時公布，則由指揮中心決定。

國民黨主席江啟臣質疑，人民在疫情下掙扎，卻連政府決策過程都不能知道，顯示民進黨只把人命當數字看。民眾黨立委高虹安說，指揮中心諸多決策始終有黑箱疑慮，應盡快公布並還原決策過程。

另外，美國捐贈的250萬劑莫德納 疫苗昨抵台，台灣 疫苗可施打數量增至近486萬劑。前台大感染科醫師孔祥琪建議，考慮往下開放接種年齡，或比照德、法、加、韓等國的作法，讓第一劑打AZ的年輕醫護人員第二劑改打莫德納。台灣感染症名譽理事長黃立民也表示，可考慮混打，但要先確認多數國家是否認可混打，以免未來不被疫苗護照承認。

孔祥琪表示，應該滾動調整接種策略，莫德納兩劑建議間隔時間為28天，如果不確定後面的疫苗何時來，可考慮讓更多年齡層彈性接種，或允許混打。目前研究證實，AZ混打BNT得到的抗體比兩劑都打AZ還要高，但莫德納與其他疫苗混打的臨床實證較少。為了避開AZ血栓副作用，部分國家規定混打，或高度建議混打。

柯文哲：疫苗還沒打 社會先「打成一片」

美國贈送的疫苗抵台，台北市長柯文哲昨日籲請中央速發布全國一致、簡單、清楚的施打順序，不要讓大家自行解讀、自由發想，疫苗還沒打，社會內部先打成一片。

新北市長侯友宜說，美國在台灣最急需的時候捐贈疫苗，這點情意要永記在心，並在行動上表示感恩。桃園市長鄭文燦稱許這代表真正的朋友、真正的友誼。