法官吹哨 實聯制遭濫用查案 指揮中心：簡訊僅限疫調

疫情 警戒升三級後，政府推出「簡訊實聯制」方便疫調，但是否遭濫用的質疑聲不斷。台中地方法院法官張淵森撰文稱日前在審核刑事警局搜索票聲請書時，發現警方利用嫌犯以簡訊實聯制鎖定嫌犯行蹤，指揮中心應立即檢討並確保不得將該資訊作目的外使用。

針對此案，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨天強調，經指揮中心調查，該案是刑事警察 局依法向法院聲請監聽，發現兩名嫌疑犯曾去某一場所，其調閱手機 語音及文字簡訊中，有簡訊實聯制留下場所代碼，由刑事人員核對，找出該地點。

陳宗彥說，實聯制場地代碼公開，警方用刑事調查手法，靠簡訊代碼數字找出店家，刑事警察局從頭到尾都沒有使用指揮中心實聯制資料。

陳宗彥也表示，簡訊實聯制資料都在指揮中心資料庫，強調「該資料僅供疫調」，且依個資程序辦法，於資料保存28日後，交由指揮中心資訊組及法制組銷毀。

刑事局稱，警方辦案通信資料都是依法調取，並未向衛福部調取任何資料。一名不願具名的警官指出，目前全國偵辦刑案依法調取的通訊資料，全都有「簡訊實聯制」內容，政府高層應該出面解釋如何適用的問題，否則會讓警方無所適從。

張淵森在聯合新聞網鳴人堂發表「我必須成為吹哨者：簡訊實聯制資訊遭利用，指揮中心請盡速反應」一文，昨天在法界引起廣泛討論，記者昨天進一步詢問他看到的問題詳情，他表示，「案件偵查不公開，指揮中心還在查證，不宜多表示什麼」。

張淵森任職台中地院強制處分專庭，負責審核警方聲請搜索票，近日他發現刑事局在搜索票聲請書中，利用嫌犯以簡訊實聯制發送的簡訊來鎖定嫌犯行蹤。

張淵森文中指出，行政院上月推出「簡訊實聯制」，由民眾手機掃描店家QRCode，直接發送簡訊到一九二二。然而，民眾每傳送一則實聯制簡訊，都是在揭露自己「在什麼時間、出現在什麼地點」的個人隱私，制度推出後仍有部分爭議未解。

他認為，就算該簡訊是經由法官核發調取票或是依通訊監察所得的資訊，都違反發送簡訊者原本信任指揮中心所說的「限於疫調使用」的承諾，警方以簡訊內容來鎖定嫌犯行蹤，恐怕也是不當行為。

對於簡訊實聯制內容可能成為警方在刑事案件使用的爭議，NCC無進一步回應。