新聞眼／以防疫之名 就能侵犯人權？

政府推「簡訊實聯制」，有法官質疑被濫用辦案。示意圖，非新聞當事人。（記者林伯東／攝影）

新冠疫情 爆發後，政府不管是禁止「小明」返台，或是認為成功的科技防疫 ，從電子圍籬、天網系統監控居家隔離者，到萬華疫情爆報後，十多萬人被列高危險族群，健保卡遭註記卻未獲告知、到早已爭議連連的簡訊實聯制，指揮中心一次又一次，以防疫之名祭出的手段，甚至是政府引以為傲的科技防疫成果，實際上都一再對民眾數位隱私人權造成侵害。

這波本土疫情嚴重爆發後，政府為了控制疫情，上月19日推出「簡訊實聯制」，一個月來全國已經發送3億5000萬則簡訊，雖說是基於「防疫、滅疫」需要，但也讓全民行蹤曝光，個人隱私無所遁形，法官揭露警方聲請搜索票，利用嫌犯以簡訊實聯制發送的簡訊來鎖定嫌犯行蹤，再度讓大眾省思，是否為了防疫、就可不顧人權？

因為疫情嚴重，政府為了掌控疫情，實施「簡訊實聯制」，讓民眾上市場買菜、到超市購物、加油，甚至連買路邊攤，都會留下足跡紀錄。

政府實施「簡訊實聯制」或許立意良善，一旦民眾確診，即能追蹤染疫足跡、與哪些人接觸，適時找出接觸者，能有效追蹤、防制疫惰，但有利也有弊，此舉等於讓每個人行蹤都可被電信公司、甚至政府機器掌控。

指揮中心一再保證簡訊「只會作為疫調使用」，但法官張淵森從審查警方搜索票時就發現，警方確實可能利用民眾所發送的簡訊來掌控嫌犯的行蹤。

事實上，這不是政府科技防疫作為第一次被發現可能侵害人權，不管是跨年活動時，出動天網系統監控居家隔離者、萬華疫情爆發後，有居民去醫院被拒收才知道健保卡被註記；一次又一次的事件，不管是台灣 人權促進會、甚至是國際特赦組織，都曾對台灣的科技防疫作為提出質疑與檢討，但指揮中心卻總是視而不見、或輕描淡寫回應不當回事。

蔡總統常號稱人權政府，從閣揆到行政院發言人，也都是人權律師出身，但對防疫作為可能涉及侵害人權，政府團隊中過往為民眾人權捍衛聲音，如今竟都消失。