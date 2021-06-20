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1張圖看疫情：全美55.6%成人 完全接種疫苗

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

冷眼集/地方諸侯大逆襲 疫情牽動選情

記者林政忠
藍營諸侯幾乎「公然造反」，為鄰長打疫苗。高雄市府昨特別安排長輩在大寮中庄朝中宮前接種疫苗。（記者劉學聖／攝影）
藍營諸侯幾乎「公然造反」，為鄰長打疫苗。高雄市府昨特別安排長輩在大寮中庄朝中宮前接種疫苗。（記者劉學聖／攝影）

中央疫情指揮官陳時中不公布第二類疫苗施打對象，台中市長盧秀燕強勢將上萬名鄰長列入第二類對象優先施打，反將中央一軍；民進黨日前重批北市府好心肝事件涉及特權私打疫苗，台北市長柯文哲19日脫口證實民進黨立委高嘉瑜協助診所爭取疫苗，再將特權爭議引向執政黨。地方諸侯大逆襲，疫情將牽動明年選情。

中央疫苗政策一把抓，從疫苗政策、分配數量到施打對象，都可見中央、地方角力。在野黨要求公開第二類施打名單，但陳時中僅表示，主要是第一線防疫人員，中央的施打人數未超過1000人，第二類施打名單至今仍是「國家機密」。

相較於指揮中心對於中央官員施打名單的遮遮掩掩，台中市決定反其道而行，開放在第一線防疫的基層鄰長列入優先施打。地方人士都很清楚，鄰長、里長就是最基層的樁腳，施打疫苗可以補防疫破口，也可以穩定民心，衛福部第一時間火速反對，後來政令急轉彎有條件開放施打，盧秀燕開了第一槍，連民進黨執政的台南市、嘉義縣也準備跟進，可以嗅出綠營的壓力。

柯文哲本來在防疫政策一路領先，未料在好心肝特權疫苗爭議上滑一大跤，北市政風處19日提出調查報告，柯文哲脫口咬出一向「友柯」的高嘉瑜，風向一下變成執政黨立委「特權關說」疫苗，儘管高嘉瑜立刻澄清否認施壓，但綠營內部風暴已起，基層也炸鍋，要求開除高嘉瑜黨籍，柯雖打高，卻是火燒民進黨。

府院雖同聲協助地方防疫，但政治攻防頻傳，政壇日前傳出「誅侯計畫」，新北市長侯友宜日前也透過熱線「告御狀」，呼籲蔡英文總統管管「底下的人」。疫情延燒下，藍營諸侯幾乎「公然造反」，綠營諸侯也深陷壓力鍋。

疫苗 防疫 民進黨

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