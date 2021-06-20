我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.6%成人 完全接種疫苗

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

柯文哲爆料 綠委高嘉瑜幫診所喬疫苗 高：被突襲

台灣新聞組／台北21日電
高嘉瑜否認關說，並表示有種「被突襲」感覺。（記者許正宏／攝影）
高嘉瑜否認關說，並表示有種「被突襲」感覺。（記者許正宏／攝影）

好心肝診所違規施打疫苗惹議，台北市政府昨天報告調查結果，政風處長沈鳳樑表示，有「中央級民代」協助診所幫衛生局要疫苗給小禾馨診所，台北市長柯文哲證實，該民代就是民進黨立委高嘉瑜；高嘉瑜則說，她是轉達選民陳情，沒有施壓，這次被點名有種「被突襲」的感覺，有被嚇到。

台北市長柯文哲證實，民進黨立委高嘉瑜協助診所「喬」疫苗。（圖：台北市政府提供）
台北市長柯文哲證實，民進黨立委高嘉瑜協助診所「喬」疫苗。（圖：台北市政府提供）

台北市政風處表示，「中央級民代」協助診所要疫苗，股長覺得有前例，就發放給好心肝診所，好心肝兩處診所各罰200萬元台幣，共計重罰400萬元，四位衛生局官員涉行政疏失。

柯文哲表示，報告上寫高嘉瑜，但民代受選民請託也是很多，他也不預設立場，他只公布事實。此案鬧得沸沸揚揚，他的態度是「開放政府，全民參與」，有做錯、做不好的地方，調查清楚後修一修，政風處報告也有義務向社會揭露。

台北市衛生局長黃世傑說，高嘉瑜5月30日聯繫他，說小禾馨診所有產婦、員工和小孩子，有施打疫苗需求，承辦專員蔡坤儒也評估「可以」。至於10分鐘內即回覆「可以」，黃世傑表示，蔡坤儒負責調度疫苗，當下判斷還有可供應的量，予以尊重；至於民代關心或關說，就看大家用什麼角度切入。

高嘉瑜被影射「關說」疫苗，她說，5月底接到小禾馨診所陳情盼取得疫苗，北市衛生局也立刻答應，她是轉達選民陳情，沒有施壓，但她這次被點名有種「被突襲」的感覺，有被嚇到。

好心肝風波，高嘉瑜前兩天才以「特權打疫苗」砲轟柯文哲，柯昨天回馬槍爆料高嘉瑜「喬」疫苗，點燃綠營心結。名嘴周玉蔻昨透過臉書點名，民進黨應該開除高嘉瑜黨籍；民進黨中評會主委康裕成說，「綠營基層群組炸鍋了」，要求黨拿出作為，但開除黨籍有一定程序，中評會不能主動處理。

對於柯、高反目，康裕成說，柯文哲擅長甩鍋自保，遇到危機事件就想找個救生圈脫困，哪顧得了是敵是友。

禾馨診所醫療營運長林思宏說，診所按正常管道致電高嘉瑜，獲得高回電協助，沒有關說，疫苗都打在符合資格的人身上，「我們覺得她也是很衰」。

疫苗 柯文哲 民進黨

上一則

冷眼集/地方諸侯大逆襲 疫情牽動選情

下一則

新聞眼／以防疫之名 就能侵犯人權？

延伸閱讀

好心肝特權疫苗 柯文哲：綠委高嘉瑜關說領了85瓶

好心肝特權疫苗 柯文哲：綠委高嘉瑜關說領了85瓶
想當數位領頭羊 柯文哲政策害慘老人家

想當數位領頭羊 柯文哲政策害慘老人家
想當台灣數位領頭羊 柯文哲害慘老人家

想當台灣數位領頭羊 柯文哲害慘老人家
柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

柯文哲酸：台灣不同縣市打疫苗年齡都不同 真是奇蹟

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19
專家擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。(示意圖／報系資料照片)

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

2021-06-14 18:44
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」
圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離

圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離