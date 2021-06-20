柯文哲爆料 綠委高嘉瑜幫診所喬疫苗 高：被突襲

高嘉瑜否認關說，並表示有種「被突襲」感覺。（記者許正宏／攝影）

好心肝診所違規施打疫苗 惹議，台北市政府昨天報告調查結果，政風處長沈鳳樑表示，有「中央級民代」協助診所幫衛生局要疫苗給小禾馨診所，台北市長柯文哲 證實，該民代就是民進黨 立委高嘉瑜；高嘉瑜則說，她是轉達選民陳情，沒有施壓，這次被點名有種「被突襲」的感覺，有被嚇到。

台北市長柯文哲證實，民進黨立委高嘉瑜協助診所「喬」疫苗。（圖：台北市政府提供）

台北市政風處表示，「中央級民代」協助診所要疫苗，股長覺得有前例，就發放給好心肝診所，好心肝兩處診所各罰200萬元台幣，共計重罰400萬元，四位衛生局官員涉行政疏失。

柯文哲表示，報告上寫高嘉瑜，但民代受選民請託也是很多，他也不預設立場，他只公布事實。此案鬧得沸沸揚揚，他的態度是「開放政府，全民參與」，有做錯、做不好的地方，調查清楚後修一修，政風處報告也有義務向社會揭露。

台北市衛生局長黃世傑說，高嘉瑜5月30日聯繫他，說小禾馨診所有產婦、員工和小孩子，有施打疫苗需求，承辦專員蔡坤儒也評估「可以」。至於10分鐘內即回覆「可以」，黃世傑表示，蔡坤儒負責調度疫苗，當下判斷還有可供應的量，予以尊重；至於民代關心或關說，就看大家用什麼角度切入。

高嘉瑜被影射「關說」疫苗，她說，5月底接到小禾馨診所陳情盼取得疫苗，北市衛生局也立刻答應，她是轉達選民陳情，沒有施壓，但她這次被點名有種「被突襲」的感覺，有被嚇到。

好心肝風波，高嘉瑜前兩天才以「特權打疫苗」砲轟柯文哲，柯昨天回馬槍爆料高嘉瑜「喬」疫苗，點燃綠營心結。名嘴周玉蔻昨透過臉書點名，民進黨應該開除高嘉瑜黨籍；民進黨中評會主委康裕成說，「綠營基層群組炸鍋了」，要求黨拿出作為，但開除黨籍有一定程序，中評會不能主動處理。

對於柯、高反目，康裕成說，柯文哲擅長甩鍋自保，遇到危機事件就想找個救生圈脫困，哪顧得了是敵是友。

禾馨診所醫療營運長林思宏說，診所按正常管道致電高嘉瑜，獲得高回電協助，沒有關說，疫苗都打在符合資格的人身上，「我們覺得她也是很衰」。