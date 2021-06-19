不甩蔡命令 網爆綠議員來美打疫苗 藍：政治誠信有重大缺陷

民進黨議員張維倩被爆來美打疫苗。(圖：張維倩辦公室提供)

全台疫苗 荒，但「特權打疫苗」爭議頻傳。蔡英文總統日前下令「輪到誰再去打」，指揮中心也表示民代不在優先施打對象。不過，「公務之聲靠北電台」臉書粉絲團昨天爆料，中和區女議員火速去美國 ，回台後還在樹林區居家檢疫14天；據悉，指涉對象就是民進黨 新北市議員張維倩。

中和區女議員為張維倩、陳錦錠，陳錦錠昨說，她都沒有出國，在服務處都可以找得到她的人；至於張維倩本人已連兩天未接電話，幕僚受訪則否認出國。

根據爆料，張維倩本周出國返台需居家檢疫，14天內旅遊史正是「美國」。張維倩助理第一時間表示「沒有出國」；團隊幕僚反質疑爆料有涉個資問題。民進黨發言人顏若芳昨說，該案目前事實尚未釐清，應先由張維倩出面說明較為妥適，黨中央暫無回應。

國民黨立委林德福說，張維倩有兩個小孩，可以理解她想保護年幼孩子，但有沒有去美國打疫苗都應誠實講。國民黨文傳會副主委鄭照新說，政治人物受到質疑自然應當解釋，若有出國卻否認，是對政治誠信的重大缺陷。

林德福奉勸張維倩，要是真的有去美國打疫苗就「誠實講」，張不敢承認，可能是這樣的行為顯示出對民進黨的疫苗政策沒有信心而有所顧忌；她的年齡要排序的話，恐怕也只能排到國產疫苗。

鄭照新表示，誠實是最好的政策，受到質疑自然應當解釋，尤其身為政治人物，若有出國之實，第一時間卻否認，形同說謊與政治誠信的重大缺陷；若真有出國行為，應該坦承向公眾解釋目的，現在出國一位難求，是否使用公帑或是私人費用，是否接受接種等等，公開透明接受公眾評論，無須遮遮掩掩反而啟人疑竇。

新北樹林區長王坤南表示，防疫期間，區公所人員皆不能透露檢疫個資身分，不會因為身分有特別處理。