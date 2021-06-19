我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

黑白集／裝聾作啞 政府不必被監督？

黑白集
政府重大決策沒人認帳，也沒紀錄，遭到外界不斷批評。（記者葉信菉／攝影）
政府重大決策沒人認帳，也沒紀錄，遭到外界不斷批評。（記者葉信菉／攝影）

綠營去年發明了「順時中」一詞，簡直比符咒還好用，一切望風披靡，人們也就相信政府「超前部署」是真的。但5月以來增加了1萬多人確診，陳時中的光環已經變塵土；他還在那裡作「不壞金剛」狀，就顯得很荒謬。

比方說，十幾萬名政府人員被排定優先施打疫苗，許多和疫情八竿子打不著的人也在列。對此，陳時中竟以事涉「個資法」為由，拒絕公布名單。這是騙肖ㄟ吧！政府施政必須接受監督，若「個資法」能拿來當擋箭牌，那麼「好心肝」的接種名單為何一夕就被抖出來？民間不能有特權，官員的特權就該受到保護嗎？

陳時中裝聾作啞的本事，已到出神入化的地步，在野黨立委往往被他唬到舌頭打結。例如，他扯來扯去，把「3加11」的決策推給別人又扯回自己，最後卻以「沒有會議紀錄」推掉所有責任。試想，如果真沒有會議紀錄，衛福部是根據什麼發文給航空公司？就算沒公文，也有人負責打電話吧？

這些帳絕不能等來日再算，因為明天的口罩擋不住今天的病毒。如果「沒會議紀錄」能被接受，那麼政府同意高端不做3期試驗，也將變成無頭公案；不安全的疫苗打進台灣國民的身體，也就不會有人負責。

重大決策沒人認帳，也沒紀錄，現在政府都不必接受監督了嗎？（轉載自聯合報）

陳時中 疫苗 個資

上一則

新聞評論／台疫苗之亂 青壯世代成為最大受害者

下一則

捐BNT疫苗 郭台銘：無政治企圖 絕不會有中國台灣

延伸閱讀

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例
就算「蔡郭會」 能否揪出疫苗採購「看不見的力量」

就算「蔡郭會」 能否揪出疫苗採購「看不見的力量」
台染疫近500死 陳時中：沒國外嚴重

台染疫近500死 陳時中：沒國外嚴重
民眾籲蔡陳：別只關房裡 替2300萬人做決定

民眾籲蔡陳：別只關房裡 替2300萬人做決定

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運

第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球