黑白集／裝聾作啞 政府不必被監督？

政府重大決策沒人認帳，也沒紀錄，遭到外界不斷批評。（記者葉信菉／攝影）

綠營去年發明了「順時中」一詞，簡直比符咒還好用，一切望風披靡，人們也就相信政府「超前部署」是真的。但5月以來增加了1萬多人確診，陳時中 的光環已經變塵土；他還在那裡作「不壞金剛」狀，就顯得很荒謬。

比方說，十幾萬名政府人員被排定優先施打疫苗 ，許多和疫情八竿子打不著的人也在列。對此，陳時中竟以事涉「個資 法」為由，拒絕公布名單。這是騙肖ㄟ吧！政府施政必須接受監督，若「個資法」能拿來當擋箭牌，那麼「好心肝」的接種名單為何一夕就被抖出來？民間不能有特權，官員的特權就該受到保護嗎？

陳時中裝聾作啞的本事，已到出神入化的地步，在野黨立委往往被他唬到舌頭打結。例如，他扯來扯去，把「3加11」的決策推給別人又扯回自己，最後卻以「沒有會議紀錄」推掉所有責任。試想，如果真沒有會議紀錄，衛福部是根據什麼發文給航空公司？就算沒公文，也有人負責打電話吧？

這些帳絕不能等來日再算，因為明天的口罩擋不住今天的病毒。如果「沒會議紀錄」能被接受，那麼政府同意高端不做3期試驗，也將變成無頭公案；不安全的疫苗打進台灣國民的身體，也就不會有人負責。

重大決策沒人認帳，也沒紀錄，現在政府都不必接受監督了嗎？（轉載自聯合報）