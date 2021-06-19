新聞評論／台疫苗之亂 青壯世代成為最大受害者

政府錢、權一把抓造成疫苗之亂，僧多粥少，民眾已失去選擇疫苗的權利。(本報資料照片）

這波疫情 已有近一萬四千人確診，五百多人死亡；而台灣 唯一賴以徹底解決疫情的疫苗 ，則從購買、排序到施打都發生不同狀況的混亂。除了訂購及產製疫苗游移失策，加上特權私心作祟，使得政府原應充裕供應的疫苗變成必須嚴格排序列管。僧多粥少的結果，民眾已失去選擇疫苗的權利；若依此狀況發展下去，疫苗之亂的最大受害者恐將是台灣的青壯世代。

衛福部長陳時中聲稱，十月底前將讓六成民眾至少施打一劑疫苗，亦即，約一千四百萬人接種。但如此龐大的疫苗從何而來，則完全是未知數。儘管政府聲稱八月底前將有一千萬劑疫苗送達，但半年多來官方說法一變再變，宛如畫餅充飢。以現在我們手上已施打和已取得，加上美、日兩國口頭承諾將捐贈數量，距離政府宣稱的一千萬劑目標，仍有三、四百萬劑的落差。換言之，這其實是一張空白支票。

檢視政府目前匡列的十一類優先施打對象，從第一類的「醫事人員」到最後一類的「五十歲到六十四歲成人」，人數已多達一千五百萬人。由此排序看，以最樂觀的估計，進口疫苗頂多只能涵蓋到六十五歲以上的人口。就算鴻海創辦人郭台銘捐贈的BNT疫苗獲准進口，也只能涵蓋到第十類的「重大傷病患者」罷了，無法及於第十一類的五十歲到六十四歲的成年人。何況，上述談的都只是供施打第一劑，若要完成兩劑接種，就更遙遙無期。

亦即，要彌補接下來的疫苗缺口，台灣只能寄望僅經二期臨床試驗、尚未驗證保護力，且無法取得國際認證的「國產疫苗」。除了認證和保護力問題，兩支國產疫苗還有另一個問題，就是在試驗過程中因高齡受試人數不足，未必能提供給六十或六十五歲以上長者施打。對此，最近傳出衛福部研擬用「年齡分層授權」的方式，以「排除年長者施打」作為解套。但如此一來，無論就施打條件或疫苗供應數量看，青壯世代除了施打國產疫苗，可能已別無選擇。

簡言之，全台六十四歲以下的人口，若不屬於醫事人員，又非「維持政府運作」或所謂「高風險」的族群，都將成為被國際認證之進口疫苗拋棄的一群。境遇最慘的，是五十歲以下的青壯世代，他們是當前社會運作的中堅分子，卻將變相成為國產疫苗的「三期臨床試驗」對象。這真是情何以堪！

當然，進口疫苗並不是完全沒有問題。目前國際認證可供十八歲以下青少年施打的疫苗，只有BNT疫苗；但這支疫苗採購一再卡關，眼下前途未卜。至於我國已取得的莫德納和AZ疫苗，則只能供十八歲以上民眾施打；其中AZ疫苗的副作用，在青壯和年長族群亦產生不小疑慮，多國已宣布棄用。如此一來，「年長沒得選，青壯靠國產、年少沒得打」，勢將成為台灣疫苗接種的最大困境。

其中風險最大的，要算是青年和青少年族群。這個年齡層的人口，正好是支持民進黨的主力族群；但在疫苗之亂中，他們卻成為最沒有選擇的一群，這是何其諷刺！青年世代是未來社會中堅，也是活動力最旺盛的一群；如果接種國產疫苗無法使他們產生足夠的保護力，他們極可能成為下波變種疫情最大的潛在破口。

蔡政府一再強調，「已為購買疫苗盡最大努力」，但事實顯非如此；BNT疫苗遲遲無法來台，就是最鮮明的反證。青壯世代可能萬萬沒想到，蔡政府為護航國產疫苗放棄代工，又因反中棄買BNT疫苗，最後竟使他們成為政府錯亂疫苗政策下的最大受害者。