我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

新聞評論／台疫苗之亂 青壯世代成為最大受害者

聯合報社論
政府錢、權一把抓造成疫苗之亂，僧多粥少，民眾已失去選擇疫苗的權利。(本報資料照片）
政府錢、權一把抓造成疫苗之亂，僧多粥少，民眾已失去選擇疫苗的權利。(本報資料照片）

這波疫情已有近一萬四千人確診，五百多人死亡；而台灣唯一賴以徹底解決疫情的疫苗，則從購買、排序到施打都發生不同狀況的混亂。除了訂購及產製疫苗游移失策，加上特權私心作祟，使得政府原應充裕供應的疫苗變成必須嚴格排序列管。僧多粥少的結果，民眾已失去選擇疫苗的權利；若依此狀況發展下去，疫苗之亂的最大受害者恐將是台灣的青壯世代。

衛福部長陳時中聲稱，十月底前將讓六成民眾至少施打一劑疫苗，亦即，約一千四百萬人接種。但如此龐大的疫苗從何而來，則完全是未知數。儘管政府聲稱八月底前將有一千萬劑疫苗送達，但半年多來官方說法一變再變，宛如畫餅充飢。以現在我們手上已施打和已取得，加上美、日兩國口頭承諾將捐贈數量，距離政府宣稱的一千萬劑目標，仍有三、四百萬劑的落差。換言之，這其實是一張空白支票。

檢視政府目前匡列的十一類優先施打對象，從第一類的「醫事人員」到最後一類的「五十歲到六十四歲成人」，人數已多達一千五百萬人。由此排序看，以最樂觀的估計，進口疫苗頂多只能涵蓋到六十五歲以上的人口。就算鴻海創辦人郭台銘捐贈的BNT疫苗獲准進口，也只能涵蓋到第十類的「重大傷病患者」罷了，無法及於第十一類的五十歲到六十四歲的成年人。何況，上述談的都只是供施打第一劑，若要完成兩劑接種，就更遙遙無期。

亦即，要彌補接下來的疫苗缺口，台灣只能寄望僅經二期臨床試驗、尚未驗證保護力，且無法取得國際認證的「國產疫苗」。除了認證和保護力問題，兩支國產疫苗還有另一個問題，就是在試驗過程中因高齡受試人數不足，未必能提供給六十或六十五歲以上長者施打。對此，最近傳出衛福部研擬用「年齡分層授權」的方式，以「排除年長者施打」作為解套。但如此一來，無論就施打條件或疫苗供應數量看，青壯世代除了施打國產疫苗，可能已別無選擇。

簡言之，全台六十四歲以下的人口，若不屬於醫事人員，又非「維持政府運作」或所謂「高風險」的族群，都將成為被國際認證之進口疫苗拋棄的一群。境遇最慘的，是五十歲以下的青壯世代，他們是當前社會運作的中堅分子，卻將變相成為國產疫苗的「三期臨床試驗」對象。這真是情何以堪！

當然，進口疫苗並不是完全沒有問題。目前國際認證可供十八歲以下青少年施打的疫苗，只有BNT疫苗；但這支疫苗採購一再卡關，眼下前途未卜。至於我國已取得的莫德納和AZ疫苗，則只能供十八歲以上民眾施打；其中AZ疫苗的副作用，在青壯和年長族群亦產生不小疑慮，多國已宣布棄用。如此一來，「年長沒得選，青壯靠國產、年少沒得打」，勢將成為台灣疫苗接種的最大困境。

其中風險最大的，要算是青年和青少年族群。這個年齡層的人口，正好是支持民進黨的主力族群；但在疫苗之亂中，他們卻成為最沒有選擇的一群，這是何其諷刺！青年世代是未來社會中堅，也是活動力最旺盛的一群；如果接種國產疫苗無法使他們產生足夠的保護力，他們極可能成為下波變種疫情最大的潛在破口。

蔡政府一再強調，「已為購買疫苗盡最大努力」，但事實顯非如此；BNT疫苗遲遲無法來台，就是最鮮明的反證。青壯世代可能萬萬沒想到，蔡政府為護航國產疫苗放棄代工，又因反中棄買BNT疫苗，最後竟使他們成為政府錯亂疫苗政策下的最大受害者。

疫苗 台灣 疫情

上一則

台確診亡518人 打AZ已43死 長者天人交戰

下一則

黑白集／裝聾作啞 政府不必被監督？

延伸閱讀

美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州完成拜登目標

美150天打3億劑疫苗 逾1.7億人至少打1針 15州完成拜登目標
洛縣療養院確診少 人多場地續戴口罩

洛縣療養院確診少 人多場地續戴口罩
繼紐約之後 加州也推數位版「疫苗證明」

繼紐約之後 加州也推數位版「疫苗證明」
歐盟挫敗！告AZ遲交疫苗案 法院判AZ可少給數百萬劑

歐盟挫敗！告AZ遲交疫苗案 法院判AZ可少給數百萬劑

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運

第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球