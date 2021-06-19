提案全封殺 藍批綠擋下人民活命機會

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（ 記者曾吉松／攝影）

立法院今3讀通過行政院紓困4.0特別預算案，2600億元（台幣，以下同，約9350萬美元）預算，最後僅小刪5億100萬，國民黨 團所提國產疫苗 須完成3期臨床、高端EUA須全程直播、公開3+11會議紀錄等提案，全數在民進黨 立委人數優勢下遭否決。國民黨主席江啟臣晚間在臉書批評，民進黨擋下的是人民活命的機會。

本報系聯合報報導，昨有27案未達共識送院會表決。其中，國民黨、時代力量提案要求國產疫苗需通過3期臨床才能上路，且食藥署審查高端EUA須直播，儘管衛福部長陳時中允諾可提供「會後去識別化紀錄」，但民進黨團書記長羅致政以「直播會給專家壓力」為由壓下提案。檢討國產疫苗採購、公開3+11會議紀錄，綠營也全數封殺，其中也包括無黨籍立委林昶佐。

對國民黨提案遭否決，江啟臣表示，民進黨佔據立法院多數，但完全背棄民意，沒有服務國人，反而在殘害國人，民意機關已經失靈；蔡總統身兼民進黨主席，行政、立法，大權在握卻不顧百姓，公開的阻擋人民活命的機會．「蔡英文，你還有什麼資格帶領台灣？」

國民黨文傳會副主委鄭照新指出，今日立法院多項國人關心的主決議遭到民進黨以表決封殺，民進黨擋採購充足的疫苗、擋衛福部重新檢討國產疫苗採購合約及購買價格、擋公開政府官員接種名單、擋調查民進黨社群中心散播假消息。

鄭照新說，如果國人無法接受民進黨今天阻擋提案行為，請打電話給自己選區立委，告訴他們「台灣需要疫苗」、「要真相、要公開、要透明」。

對公開3+11會議紀錄否決的林昶佐，由於他的的選區位於萬華，林的臉書隨即被灌爆，有網友表示，「連3+11都不敢查，還敢說要挺萬華」。

林昶佐臉書回應，對於3＋11決策「查啊怎麼不查，昨天立法院綠、藍、白、黃四黨都一致同意由行政院來調查了，調查結果還要報立法院。今天卻還是有人要換提案搞表決、用表決畫面帶風向。都這樣搞幾年了，搞壞多少重大議題了，現在連防疫都不放過」。

儘管有作出說明，但林昶佐臉書依然被灌爆，近2000條留言批評林在「3＋11」議題投下反對票。民眾黨發言人楊寶楨留言，「為何對於公開3+11投下反對票？委員你對得起萬華選區的民眾嗎？他們承受了多少抹黑和汙衊，你為何不替他們討公道？請你公開道歉！」也有網友說，「連演都不演，直接投反對票？」、「你可以選擇不投票，但是投反對票，你對不起萬華投你的選民」、「敢投反對票就不要刪留言，還好你離開時代力量了，沒丟時力的臉」。