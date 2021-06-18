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1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

民眾籲蔡陳：別只關房裡 替2300萬人做決定

記者劉宛琳、周宗禎／台北18日電
前立委在臉書指出，蔡英文線上報告的三件事，每一件事都在打臉自己。（記者林俊良／攝影）
前立委在臉書指出，蔡英文線上報告的三件事，每一件事都在打臉自己。（記者林俊良／攝影）

蔡英文總統日前在臉書線上向國人報告三件事，除呼籲老人家儘速施打疫苗並感謝民間捐贈醫療資源外，也呼籲國人可以支持平常會去也喜歡去的店家外帶，幫他們一起撐過疫情難關。前立委孫大千在臉書指出，蔡英文線上報告的三件事，每一件事都在打臉自己。

孫大千說，不是老人家不願意打疫苗，而是台灣的疫苗根本不夠，有一些縣市甚至要87歲以上的長輩才能有機會打到疫苗。此外，民進黨政府有一年多的時間來採購準備醫院的基本耗材和各項儀器，可是只會吹牛內宣，對於提升整體醫療能量的工作卻被死當，民間都比政府有效率。

此外，行政院所推出的紓困方案完全無法涵蓋全部急需救助的基層民眾，導致民間怨氣高漲，罵聲不斷。蔡英文居然還可以當作沒事。

疫情三級警戒許多店家大嘆「快活不下去」，蔡英文呼籲透過外帶或外送支持店家。台南有挺蔡的讀者聽到總統的呼喚、有感而發表示，他真的到疫情爆發前常去的知名牛排館要外帶，沒想到現場是店家出清各種烹調器具。

「一客1000多元台幣（約36美元）起跳的牛排沒人吃外帶的吧」，這位讀者苦笑說，「蔡總統應該也沒吃過外帶牛排吧」。他有感而發，針對這段時間的疫情亂象與大量同胞死亡的悲劇，想提醒肩負防疫成敗責任的蔡總統與陳時中，不要關在小房子裡面替2300萬人做重大決定。

而針對蔡總統希望大家多去外帶支持喜歡的店家、也被網友冷回「沒錢了要怎麼買？」，連立場傾向綠營的許多民眾也認為趕快有足夠的疫苗才是施政重點。

疫苗 疫情 蔡英文

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