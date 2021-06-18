郭台銘：為蒼生請命 盼見疫苗決策者蔡總統

鴻海創辦人郭台銘(右)提出希望會見蔡英文總統，「為蒼生請命」。(圖：永齡基金會提供)

鴻海創辦人郭台銘 積極申請採購500萬劑BNT疫苗 來台，屢遭行政程序卡關，但蔡英文 總統近日對郭表感謝，讓全案現曙光。郭上午在臉書發出「向蔡總統報告」聲明，表示對蔡要開綠燈協助永齡基金會向國外取得疫苗，「本人感到又有希望」。他也提出希望會見蔡英文，而總統府隨後也回應稱，蔡總統始終樂意與郭董事長見面會談。

郭台銘說，為蒼生請命，希望會見「疫苗政策的決策者」蔡總統，當面報告、取得同意或是拒絕，「沒有您的明確裁示、疫苗的採購永遠不能真正的開始」，這樣也才不會讓國人誤以為永齢基金會已取得政府承諾與具體公權力協助。

郭台銘強調，他在此事上絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文始終樂意與郭董事長見面會談，對於郭董事長的提議，也會進行後續安排。張惇涵指出，對於郭台銘提案洽購疫苗之事務，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭台銘有所誤解，但總統府期待郭台銘不要受到未經證實的傳聞所影響。

郭台銘表示，因憂心台灣疫情肆虐，人命關天，從5月23日起就經各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府；但在6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆。

郭台銘說，6月10日行文給衞福部長陳時中後取得部分進展，讓他有些許振奮； 13日晚間又接獲陳致電表達會協助本案，但在端午連假結束後又有消息傳出民進黨不同派系有不同的意見，各種看不見力量開始對本案產生技術性拖延。

郭台銘表示，他每天憂慮，夜不成眠，17日凌晨發表三點聲明後，受到包括來自蔡總統與許多民代發言認同，可惜的是關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈圈而已。

郭台銘建議，第一，政府公開接受永齡基金會捐贈，讓這個捐贈的購買可擁有代表政府的採購權（永齡可正式發中英文新聞稿，對外表示自即日起可用捐贈者角色代表政府向疫苗原廠接洽），既然都在國際上公開了，也不會擔心假貨問題，開大門走大路，官民合作的關係需要正式授權，為國際洽商營造有利的條件。

第二，同意我方提出的捐贈合約，進入實質細節的討論，也同意我方對於採購德國BNT（上海復星製藥代理），由德國製造出貨的疫苗，所提出的合約架構圖，並給予相應於合約的進口許可相關法律文件。

郭台銘說，疫苗捐贈因為標的物涉及相關法律責任，和一般物品的捐贈不同，需政府（受贈方）先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間。

郭台銘表示，目前國際上認證的疫苗雖是賣方市場，但若蔡總統和台灣人民願意讓他有機會用他數十年的國際人脈與商業經驗為大家服務，應該能有所突破；對政府來說，這是新增一個可能的管道，並不排擠原有的疫苗採購，就算永齡最後沒有成功，對政府也沒有任何損失，希望蔡總統能接受建言。