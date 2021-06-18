新聞評論╱偽陰偽陽 都比不上「偽專業」可怕

AZ疫苗長者接種三天來傳出有多人接種疫苗後猝死，許多長者憂心不敢打疫苗，各地疑似出現疫苗緩打潮，醫護工作人員比民眾還多。圖為高雄左營國小疫苗站。(記者劉學聖／攝影)

日本贈台疫苗 近日開打，但連三日施打後，全台竟傳出逾20名老者接種後死亡。這個消息，對疫苗不足的台灣 ，真是雪上加霜。猝死 者絕大多數為八、九十歲的長者，他們本身原患有一些慢性疾病，接種是否導致他們猝死的直接原因，仍有待釐清。指揮官陳時中昨天不否認兩者可能有關，卻仍以「利大於弊」為由，主張讓長者繼續施打。至於接種與這些超級長者猝死的關係，是否會有釐清的一天，以指揮中心的曖昧和推諉，則恐難以期待。

事實上，這波本土疫情爆發後，指揮中心每天在記者會上解釋死亡案例居高不下，屢屢以「他們都有慢性病」為由輕輕帶過。試想，近500名染疫者因未能及時治療而喪生，都能推給「慢性病」；那麼老者因施打疫苗而猝死，「慢性病」豈非更好用的託詞？丹麥僅因發生12例接種導致血栓致死，即宣布完全停用AZ疫苗，在我們看來似乎有點反應過度；相形之下，台灣3天有逾20人接種致死，政府卻無意暫緩施打或深入研究調查；這樣的反應究竟是出於篤定，還是不以人命為念？

指揮中心的專業受到外界質疑，已不是一天兩天的事了；從病毒篩檢、疫苗採購、疫苗認證、藥物分配、醫療部署，每一關的處置都受到質疑，卻始終不調整。指揮中心握有絕對的權力，如果能表現出絕對的專業，那麼外界無話可說。然而，現在許多決策是反客為主，由政治人物在上面指揮下令或推促穿梭，而指揮中心及其聘請的一些專家卻扮演「背書」及「執行」的角色，防疫部署如何具有堅實的科學基礎？

舉例而言，台灣去年原本有機會買到BNT／輝瑞疫苗，但因民進黨立委和官員插手涉入，加上政府高層的反中意識形態作祟，導致我們與這3000萬劑優質疫苗失之交臂。執政者當然應該受到譴責，但那些列位其間卻無法堅持優先搶購疫苗的專家，不會覺得愧疚嗎？再如，當12業者以「發展本土產業」為由，反對台灣代工生產AZ疫苗時，指揮中心的專家顧問群表示過不同意見嗎？又如，當范雲要求將機師檢疫期放寬為「3加11」時，有哪位專家期期以為不可嗎？

這次許多長者因施打疫苗猝死，我們無意質疑AZ疫苗的效能，但指揮中心排定的施打順序卻不無可議之處。例如，排在第二優先的「中央及地方政府防疫人員」多達十幾萬人，連行政院顧問丁怡銘都早早就施打，這樣的「優先」排序難以讓人心服。再如，這波開打的長者主要是75歲以上老人，他們固然是極需要保護的一群，但他們同時也是身體最脆弱的一群；指揮中心的專家難道沒想過應該由身體承受力較強的長者──如六、七十歲的這批人先行施打，以避免可能的風險。如此，俟觀察過一般長者的接種效果，再推及這些超級長者，不是更審慎的作法嗎？

一年多來，指揮中心遲遲不肯擴大篩檢的範圍，理由千篇一律是：廣篩會有「偽陰」、「偽陽」的問題，結果將更難控制。事實上，不論是偽陰或偽陽，都可以透過反覆篩檢查出最後的真相，儘管過程耗時耗事，至少是避免掛一漏萬的安全之計。這場防疫作戰，真正可怕的不是偽陰或偽陽，而是那些不敢接受檢驗的「偽專業」，卻靠著自己的政治正確和政治權威在那裡呼風喚雨，煞有介事地指揮全民，最後被自己的偽專業及前言不對後語戳破。

近500條人命染疫喪生，逾20名長者倏忽死於接種，這樣的人命流逝能不讓人驚駭？