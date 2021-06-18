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1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

馬喊話蔡英文：說謊卸責讓民眾痛苦 要付代價

記者劉宛琳／台北18日電
前總統馬英九首度在臉書針對當前疫情狀況發言。（本報資料照片）
前總統馬英九首度在臉書針對當前疫情狀況發言。（本報資料照片）

本土疫情嚴峻，全台進入三級警戒屆滿一個月，前總統馬英九首度在臉書針對當前疫情狀況發言。馬英九呼籲蔡英文總統能聽到基層渴求疫苗、紓困的聲音，不要因意識形態刁難或封殺民間引進疫苗。「因輕忽、傲慢、說謊、卸責造成民眾痛苦，等疫情平穩後，絕對要付出應有的代價」。

馬英九表示，他每天看著許多人無助地在家等待，有人失去摯愛的家人，有人因無法外出、三餐都成問題，心裡非常難過。當多數人民打不到疫苗，等不到紓困，當民眾最需要政府的時候，他希望蔡總統能聽到這些基層的聲音，盡一個國家領導人最基本的職責，幫助每一位需要政府的民眾。

馬英九說，目前疫情進入關鍵期，根本之道，政府要以民為本，儘速讓全民都打得到他們想要的疫苗。有民間團體希望引進經過國際認證的疫苗，政府應該要排除障礙，給予便利，不要因為意識形態，刻意刁難或封殺。

馬英九指出，現在台灣每一天確診、死亡數都還在增加，死亡率3.56%，遠超過全球平均值，政府和民眾都絕不能鬆懈。病毒影響了每個人的生活，但我們不能被擊垮，在疫情艱困的時候，更需要沉著以對。

馬英九說，等疫情平穩，因為輕忽、傲慢、說謊、卸責，造成民眾痛苦，該檢討、該負責的人，絕對要付出應有的代價。不要忘記，爾俸爾祿，民脂民膏，下民易虐，上天難欺。人民的眼睛是雪亮的，心情是憤怒的，「希望儘早見到曙光，全民恢復往日的正常生活，天佑台灣」。

馬英九 疫情 疫苗

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