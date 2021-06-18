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1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

蔡英文電謝：妳受委屈了 賈永婕：沒色彩沒在怕

台灣新聞組／台北18日電
賈永婕和蔡英文總統通電話時，正在送便當。（取材自賈永婕Instagram）
賈永婕和蔡英文總統通電話時，正在送便當。（取材自賈永婕Instagram）

蔡英文總統昨致電給近來因捐贈抗疫物資遭網軍出征的藝人賈永婕及媒體人黃光芹，感謝她們捐贈物資，並表達「對願意幫忙的人，不該冷言冷語，更不可造謠生事」。

蔡英文總統並澄清所謂「政府阻擋民間採購疫苗」的不實訊息。她感謝鴻海集團創辦人郭台銘的幫忙，但強調疫苗進口不是去賣場採購，過程很複雜，牽涉多邊的國際談判，充滿國際政治的角力。

蔡英文指出，照顧好人民是政府的責任，面對疫情挑戰，政府也還是有力有未逮的時候；任何善意的批評，政府都會虛心接受努力做到更好。

賈永婕說，總統來電時，她正在忙送便當，因為未顯示來電，被她按掉三次，之後終於接起來，一聽是總統府發言人，而且總統就在旁邊，她心想「這是開玩笑嗎？」原來，發言人已先打給她老公王兆杰，說總統希望跟賈永婕有所對話，還問王兆杰：「她會不會被嚇到？」王兆杰說，「我老婆應該不會」。而稍晚夫妻閒聊時，王兆杰大叫，「我忘了跟總統攀關係，我是她美國康乃爾大學的學弟，賈永婕猛翻白眼回，「你真的很喜歡蹭熱度耶。」

賈永婕和蔡英文對上話，蔡英文要她不需理會外界雜音，對她做的事完全肯定，「抱歉讓妳受委屈了」，賈永婕開玩笑說，「我只有一個要求，有某報形容我是大嬸，必須嚴正聲明，我是個熱心的美少女，不是大嬸。」蔡英文笑回，「你的熱情，我100%證明，你是美少女這件事，我120%更可以證明。」賈永婕還說，「我是沒有色彩的，中立的，而且我游過英吉利海峽，放心，對那些雜音，我沒在怕的。」

賈永婕日前募款近1億元台幣，購買300多台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），並且親自和團隊將器材送到醫院，並不斷持續送便當給醫護人員。

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