新聞評論／愛心也遭網攻 誰塑對立氛圍

蔡英文總統17日撥電話給賈永婕及黃光芹。（取材自臉書）

蔡英文 總統17日打電話給藝人賈永婕，對賈永婕號召捐贈醫療器材表達感謝，也對她受到的批評和委屈表示抱歉。其實，問題不僅在於賈永婕做善事卻被攻擊，更在於是誰塑造了這樣的政治氛圍與社會情緒？

賈永婕號召商界、演藝圈好友，募集近億元台幣購捐有「救命神器」之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」，原本是美事，卻因此意外戳破了蔡政府防疫「超前部署」、醫療量能充足的牛皮，以致連日來備受政論節目及網軍攻擊，指責賈永婕是打擊政府的打手，目的是分裂台灣 。

賈永婕募捐342台HFNC，三天內親自送到各醫院；蔡政府整備了一年多後，陳時中不服輸說「我們也買了」500台，但首批200台與賈永婕捐贈的HFNC同時到貨，賈永婕還來幫忙抬貨。民眾看到了賈永婕的愛心善舉，當然也同時看到了蔡政府的顢頇無能。

於是，綠衛軍出動，政論節目和網軍對賈永婕群起圍攻，甚至無限上綱到「分裂台灣」的指控。賈永婕被迫直播澄清自白「從頭到尾都是順時中」，秉持著同島一命，更激動強調「我有多愛台灣！」即使接到總統的電話，賈永婕還特別告訴蔡英文，「我是沒有色彩的，中立的」。

原應是台灣抗疫佳話，卻見證了這個撕裂的社會已經病態到怎樣的地步。但是，從販賣「芒果乾」建立政權，又藉反中延續政權，更豢養網軍捍衛政權的民進黨 政府，正是這個社會從撕裂到病態的罪魁禍首。以致如今竟連愛心都要看顏色，更不容許任何可能反襯政府無能的良善舉動，即使是民眾的救命神器也犯禁。在新威權道路上越走越遠的蔡政府，已經不准批評、不許犯顏。

更可怖的是，這是什麼樣的政治氛圍與社會情緒？竟然迫使人民必須自證「從頭到尾都是順時中」，竟然迫使人民必須高呼「我有多愛台灣」！台灣常批評藝人在大陸被迫做政治表態，其實台灣不遑多讓；何況藝人赴大陸或為生計或為市場，而賈永婕卻是在救人救命時，還必須向總統自白沒有色彩、政治中立。

賈永婕救人救命，卻遭冷言冷語，被造謠攻擊，挑起對立，撕裂社會；蔡英文說很抱歉讓賈永婕受到委屈。蔡英文才對無辜染疫的民眾和冤枉逝去的生命道歉，接著又對被盲目攻擊的愛心善舉說抱歉。蔡英文是該道歉的，政府抗疫失能，她負有無可逃避的領導責任；社會撕裂對立，她和她領導的民進黨更是始作俑者。

但道歉過後，蔡英文繼續雲淡風輕？