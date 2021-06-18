黑白集／行善竟遭圍剿 社會如此變態

資深媒體人黃光芹募款捐100多台移動式冷氣送醫護使用，也遭人檢舉她違反《公益勸募條例》。（本報資料照片）

奇怪的年代，人民做善事卻會遭到抹黑和攻擊。藝人賈永婕邀集親友募款，捐出300多套高流量氧氣鼻導管全配系統，幫助確診患者急救，不少人讚揚她人美心美。不料，許多惡意攻擊卻也紛至沓來，有人批她故意給衛福部難堪，有人說她製造「社會對立」，更有人說她是「被派來攻打民進黨的人」。

行善做公益，卻也能引來噓聲、質疑和汙衊，台灣 社會的病態何止有一點嚴重。儘管台灣藍綠對峙，但這類民間捐贈救命儀器的公益行為是超乎政治範疇的事，竟然也能遭到無謂的圍剿；只能說，某些群體的政治道德已經沒有下限了。事實是，許多網軍已經被訓練成殺人機器，看到非我族類一律出草「殺無赦」，哪還管你什麼人美心美。

賈永婕不是唯一行善遭殃的人。媒體人黃光芹先前募款捐了100多台移動式冷氣，立刻遭人檢舉她違反《公益勸募條例》，一度傳聞她將遭衛福部罰款。所幸，衛福部調查後，最後宣布「不予處分」。在台灣，不要隨便行善做公益，其後果絕非凡人所能想像。

再看，郭台銘要花數十億台幣捐500萬劑BNT疫苗 ，三個星期過去了，陳時中 還在那裡有一招、沒一招地拉鋸。寧讓百姓坐困沒有疫苗的愁城，也絕不讓郭董的善願實現，難道這就是蔡政府的最後防線？