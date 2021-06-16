政治拉扯+3方利益糾葛 台買BNT波折多

台灣採購BNT疫苗，卻因政治和利益糾葛，讓採購案一波三折。（本報資料照片）

從去年10月東洋談判，到去年底所謂的「直購案」，BNT疫苗 交易兩度接近簽約卻都破局；鴻海集團創辦人郭台銘 欲購買500萬劑BNT疫苗，指揮中心表示已對BNT疫苗「有條件專案進口許可」，郭委託的台康生技證實已收到公文，但指揮中心稱供貨時程無法把握。為何台灣 採購BNT疫苗一波三折？

據了解，除了浮在檯面上的兩岸政治因素，更複雜的，其實是BNT疫苗採購案背後的龐大利益糾葛，引發不同的三方人馬競逐。這三方彼此牽制，才是讓BNT採購案難產的關鍵原因。

去年3月初，上海復星集團就斥資1億多美元入股德國BioNTech（BNT），成為其密切合作夥伴，並取得大陸、台灣、香港和澳門的BNT疫苗代理權。衛福部希望透過輝瑞購買BNT疫苗，遭輝瑞以代理問題拒絕。不過，輝瑞還是幫衛福部牽線，與德國BNT藥廠取得聯繫，雙方簽訂了採購3000萬劑疫苗的備忘錄，但BNT疫苗的代理權屬於上海復星，要完成合約，還是必須透過上海復星。

上海復星深知陸資背景的政治風險，找了由行政院前院長林全擔任董事長的東洋製藥擔任在台談判角色，東洋的任務相當單純：第一，搞定冷鏈問題；第二，不能有任何「陸資」背景的企業浮出檯面，不過後來衛福部不同意東洋自購800萬劑疫苗操作自費施打，交易破局。

而早在8月下旬，上海復星就曾與港商雅各臣藥廠簽訂備忘錄，承諾會把台灣的BNT疫苗代理權給雅各臣。因此雅各臣也在台灣找了信東為合作夥伴，並透過信東找到民進黨吳姓立委牽線，東洋案破局後，雅各臣接續與衛福部的談判，但雅各臣找了綠營立委為合作對象，引發北京高層注意，上海復星又不願放棄代理權，是雅各臣案破局的關鍵。

第三方就是郭台銘，雖然郭獲得民進黨在「雅各臣案」中的綠營人士支持，但郭台銘並不把角色僅限於「幫民進黨政府買疫苗」而已，而是希望透過此次交易，建立自己的生技版圖；因此他的目標，還放在取得BNT台灣代理權，甚至是「原廠授權生產」。

但此目標，一來與上海復星有所衝突，二來也可能衝擊綠營「生技幫」的利益，因此雙方都在觀望事態變化。昨天有消息傳出，由德國BNT、上海復星公司、裕利公司、衛福部簽署四方合約，是未來「最有可能的交易模式」，其實就是唯恐郭台銘的生技版圖一旦成形，有人會因而利益受損。BNT疫苗三方角力，進入新階段。