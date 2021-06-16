新聞評論／懶惰式紓困 撒錢救不到急迫的人

蔡政府這波急就章式的撒錢，和前幾波防疫紓困手法大同小異，受惠者一再得到補助，被排除者則無論怎麼艱困都申請不到貸款或補助。圖為勞工紓困貸款民眾前往銀行詢問紓困貸款細節，出現排隊人潮。(本報資料照片)

台灣實施防疫 三級警戒月餘，民眾除了生活常態大受影響，許多人的生計更受到重創。除了1萬多名確診者和近500名染疫身亡者的家庭直接受到身心衝擊，最近無薪假勞工激增，若干急凍的內需產業也面臨存亡關頭。昨天開始，政府將紓困金 匯入孩童家庭帳戶，看似體貼；但這波急就章式的撒錢，和前幾波防疫紓困手法大同小異，受惠者一再得到補助，被排除者則無論怎麼艱困都申請不到貸款或補助。這種懶惰式的紓困，和政府怠惰式的防疫一樣，都是無視現實的表面文章。

既然名之為「紓困」，當然是要明確對準需要協助的困頓民眾，而不只是把錢撒出去讓某些人高興就好。根據政府目前提出的紓困方案，預計有730萬人次、約31％人口受惠。蔡政府的基本紓困邏輯是，只要把錢撒得夠廣，堵住那些可能哀號或抱怨的嘴巴，紓困就算大功告成。然而，在這麼嚴重的疫情 衝擊下，另69％的民眾都不需幫忙嗎？在野黨提出普發紓困金之議，其實不失為另一種思考方式；但蘇揆則以「國家經費有限，要用在刀口上」為由，一口回絕。問題是，行政院這種胡亂撒幣的作法，公帑真用在刀口上了嗎？答案是否定的。

蔡政府這波紓困方案，基本上是抄襲去年的作法，那是疫情承平時期的因應。如今國內疫情大爆發，卻還沿襲舊的方案，不僅懶惰因循，更會漏失許多真正需要協助的對象。舉例來說，最近確診、重症與死亡人數暴增，許多是經濟並不寬裕的族群，有些是家庭群聚感染以致全員遭到隔離。這些人都是最需要協助的對象，但他們都不在優先名單中。

試想，政府規定居家隔離的民眾每天可獲1000元台幣的補助，14天隔離下來即有1萬4000元補助。然而，染疫身亡或重症要負擔龐大醫藥費者反而得不到補助，這不是很荒謬嗎？平安的人拿錢，染疫或身亡的人則自負責任，凸顯政府完全不知民間疾苦與輕重。何況，這波本土疫情是指揮中心決策錯誤所致，政府趁機大撒幣，卻不能對死亡及染疫者表示絲毫歉意，未免太冷酷。

在這波疫情中，許多醫療人員承受高強度的壓力與超長工時，許多人因擔憂染疫，甚至不敢返家。但在紓困方案中，我們沒看到政府對醫護的實質支持。此外，政府雖對國小學童發放家庭防疫津貼，但不少高中或大學生要靠打工來補貼家用或維持自己的生活；在疫情衝擊下他們失去打工機會，生活困境要靠誰照顧？再如，政府提供的勞工紓困貸款設定收入50萬元以下的門檻；那麼，稍高於50萬的人即失去資格。貸款是要還的，為何條件這麼苛？

最近許多民眾居家上班，家庭電費支出必然上揚。不少立委呼籲，今年應暫停實施夏月電價，經濟部卻以會便宜用電大戶為由拒絕。事實上，只要稍用點心，很容易即可排除用電大戶，讓家庭與小商家減輕一些負擔。政府對體貼民眾的事，卻絲毫無意用心。

台灣經濟受疫情影響，今年表現勢將遠遜於去年，人們將面對短則半年、長則一年的疫情煎熬。以觀光業指標的晶華酒店為例，日前以17億元出售旗下代理的「達美樂」，目的是換取更多現金以保障飯店員工工作權。若連晶華都如此，其他中小企業之辛苦可想而知。換言之，政府不能再用漫無目標的心態撒錢，必須把8000多億特別預算用在刀口上，並對準真正迫切的群體。救急、救窮與救工作機會，是必須鎖定的三個目標。