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藍營提染疫補償方案 比照太魯閣事故

台灣新聞組╱台北16日電
國民黨主席江啟臣15日表示，將請國民黨立法院黨團提案，要求對因新冠肺炎死亡者發給新台幣30萬元慰助金、250萬元補償金，確診者5萬元慰助金、10萬元補償金。（圖：國民黨提供）
國民黨主席江啟臣15日表示，將請國民黨立法院黨團提案，要求對因新冠肺炎死亡者發給新台幣30萬元慰助金、250萬元補償金，確診者5萬元慰助金、10萬元補償金。（圖：國民黨提供）

台灣本土疫情蔓延，已造成1萬3000餘人確診，400餘人死亡。國民黨昨表示，立法院此時正審議行政院紓困4.0預算案，國民黨立院黨團將提案，要求政府對這次確診與染疫死亡者發放慰助金與補償金；國民黨中央也將提供義務律師團，協助前衛生署長楊志良為染疫死亡者家屬打國賠訴訟。

國民黨主席江啟臣要求，政府對此次確診者與染疫死亡者應分別給予慰助金台幣5萬元、30萬元，補償金10萬元、250萬元，提供最基本的慰助與幫忙。國民黨團總召費鴻泰表示，相關慰助、補償金標準，是根據普悠瑪號與太魯閣號事件。

行政院發言人羅秉成表示，對於民眾因疫情確診及死亡感到相當遺憾與不捨，不過，發放慰助金及補償金目前並無法源；傳染病防治法並無相關補償金與慰問金的制度設計，例如革登熱與流行性感冒都曾造成確診與死亡，若依國民黨主張，是否要一體適用或差異處理，應做整體性的審慎評估。

他還說，世界各國都有確診及染疫死亡的案例，但目前也未有類似的慰助金、補償金制度。

國民黨昨天舉辦記者會，要求政府就新冠肺炎疫情造成人民枉死，應給予補償、慰問。

染疫死亡者民眾家屬陳小姐出面控訴，已往生的姊姊，當初是由輕症變重症，就此天人永隔；姊姊不幸感染，「不是沒救，是政府無能造成」。她落淚質疑，蔡政府要求疫情期間「同島一命」，但蔡政府真有把百姓的命當自己的命守護？感受得到確診者家屬失去親人的痛？生命不應被這樣草率對待，盼政府負起一切責任，「還我姊姊，把我姊姊命還來」。

江啟臣批評，5月份變種病毒入侵後至前天止，440位國人染疫死亡，但政府「把人命當數字，把防疫當政治」，對防疫無能，讓人民活在恐懼不安中。

立院臨時會聯席委員會昨天初審通過紓困4.0預算案，國民黨團另提衛福部應該針對疫苗施打風險提出救濟補償措施，以及民進黨團放寬勞工補助門檻、從寬認定業者營業衰退、國營事業租金減收至明年6月等決議案，均待朝野協商。

民進黨團總召柯建銘說，希望朝野不分黨派支持紓困4.0預算在本周五完成三讀，讓百工百業能解燃眉之急。

國民黨 疫情 紓困

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