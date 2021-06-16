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綠營網軍帶風向 學者：恐涉組織犯罪

記者吳亮賢／台北16日電
親綠網紅兼寫手林瑋豐自導自演大陸對台進行「認知作戰」，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台「疾管家」，遭檢舉違反國安法與散布假訊息。(本報資料照片)
親綠網紅兼寫手林瑋豐自導自演大陸對台進行「認知作戰」，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台「疾管家」，遭檢舉違反國安法與散布假訊息。(本報資料照片)

「親綠寫手」林瑋豐日前爆出疑似自導自演「中共認知作戰」事件後，綠營以匿名帳號、粉專配合意見領袖的「一條龍」輿論操作方式，被攤在陽光下，也讓人想起三年前網軍逼死外交官蘇啟誠事件。有學者引用「組織犯罪條例」指出，網軍或側翼帶風向、攻擊的行為，可能涉及組織犯罪。

本土疫情爆發後，雙北淪為重災區，綠營側翼粉專大規模攻擊台北市長柯文哲及新北市長侯友宜，讓侯友宜都忍不住要蔡英文總統「約束底下的人」。在野黨立委也向蔡喊話：「如果擔任總統及執政黨主席，都不願面對這種破壞台灣團結的鍵盤網軍，台灣怎麼有向前的可能？」

國民黨立委洪孟楷指出，最近能看出綠營側翼有一個完整的發文SOP（標準作業程序），中央哏圖出來後，短時間就會出現在各大粉專，且發文的內容、方向甚至用字都高度雷同，代表這是一貫作業，而攻擊或帶風向指責縣市首長的力道都不小，尤其是針對雙北首長，試圖營造地方政府無法跟上腳步的錯覺。

組織犯罪條例規定，該條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，網軍是台灣選舉文化的產物，如經費來自政府預算，應遵循「預算法」標示為政府廣告；網軍行為若符合組織犯罪上列三項要素，就可能觸法，檢調單位應主動或接獲檢舉後調查是否有具體犯罪證據。

對於網路上充斥帶風向、反串甚至假訊息等，賴祥蔚說，如對社會秩序已造成影響或涉及誹謗，「社會秩序維護法」、「刑法」都管得到，即使匿名發言，要找到當事人也不困難。

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