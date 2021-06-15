陳文茜：國家若不愛你 請保護好自己

資深媒體人陳文茜。(圖：TVBS提供)

台灣 本土疫情延燒，疫苗 短缺、醫療量能不足等問題，攻破防疫 有成的神話。資深媒體人陳文茜在臉書發文，直言第一次感覺有比鐵石還要硬心腸的政府，「他阻止所有的民間疫苗捐獻，她不同意企業自行採購疫苗自救。她每天只在看自己的民調，在疫情蔓延下，他想的是下一屆選舉。」

陳文茜表示，過去她曾憂心台灣疫苗不足，曾批評政府把國產疫苗當防疫核心策略，但也曾感念政府及民間把防疫做得這麼好；疫情再起，她曾苦口婆心向有影響力的人告知：沒有足夠疫苗的可怕後果，或間接提供判斷日本是最可能給台灣AZ疫苗的國家。

之後她看到疫苗接種順序，中央機關和總統府把自己排在第二順位，海關、救護車人員等接觸感染者的高風險防疫人員居第三順位，「我從憂心，開始了發文批評，然後漸漸的認識了我們的『政府』。」

「這已不是我出生及認識的島嶼。」陳文茜批評，從疫苗採購、接種順序至不合理硬找外行理由阻止普篩外，政府還刻意不給醫療機構最好的N95，發明國際沒有的N95「醫療用」口罩、只為給次級口罩廠商賺錢…，置醫護生命不顧。

「這已經不是我認識的國家。」細數過去領導人，陳文茜指出，威權時代留下的科學園區仍福澤後代至今；黑金曾占據立法院，但李登輝知道非參加GATT及WTO不可，使台灣沒有成為貿易孤島；SARS時，葉金川勇敢走進和平醫院指揮全局，陳水扁給予醫護人員最好的設備；馬英九在八八風災時，同意劉兆玄提撥公家土地給慈濟、世界展望會，為災民建立新家園。

陳文茜說，這些領導人都有不足或可討論功過之處，可當人民貧窮、受難時，至少他們知道這刻國家領導人必須苦民所苦。「我第一次感覺有一個比鐵石還要硬心腸的政府，他鄙夷地看著恐懼的子民，她把疫苗挪給自己的團隊，他把可以買到的國際疫苗晚訂少買而且毫無慚愧之心。」

「如果你感覺這個世界沒有人愛你的話，你要更愛自己。」陳文茜將外婆過世前告訴自己的話，在端午節送給大家，「如果你們覺得這個國家已經不愛你們，你們要學習更愛自己。請保護好自己。」