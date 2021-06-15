新聞評論／救命神器靠民間 陳時中還搶功?

藝人賈永婕（右）募資購買三百多台「救命神器」給醫療前線，也讓政府效率再次受到質疑。(取材自賈永婕臉書)

端午連假，多數的人只能無奈躲在家裡防疫，但最暖心的新聞，莫過於藝人賈永婕在三天內募資捐出了300多台「救命神器」高流量鼻管治療儀（HFNC），火速送抵各醫院，數量還在持續增加中。結果衛福部長陳時中 13日記者會中除了表示感謝，卻補了一句「我們也買了」，透露中央也採購500台HFNC供重症患者使用。這不說還好，一說大家更火大，如果早早買了，為何還要靠民間救援？居然厚顏跟民間搶功，不慚愧嗎？

這次疫情 ，照見了民間的熱情，更凸顯了政府的無能。蔡政府白白浪費了世界給我們一年半的時間，本土疫情大爆發，政府的應對跟去年初疫情在全球爆發時的慌亂無章沒兩樣，即使現在國際早已經有了普及的快篩、疫苗 ，台灣卻樣樣缺，也被外界譏諷，連openbook的考試都考不好。

賈永婕發起募資HFNC的緣由是來自南部醫院的求救，這一台要價27萬的儀器，可降低重症患者插管的可能，並增加存活率，也可降低護理人員的感染率。當她得知不但全台大小醫院都缺，且就連全台醫療龍頭台大也缺時，她自己形容「心都碎了」。她火速向熟識的企業與藝人朋友募資，後來公布的捐款名單中還包括多位長期被綠營側翼批評「舔共」的藝人，短短三天就募到９千多萬。她並展現高度行動力立刻向國內廠商買到現貨，已分別送往醫療前線。在全民正飽受疫情之苦的當下，成了最溫暖的新聞。

但民間行動愈快速，凸顯的是政府決策愈遲鈍。為了幫蔡政府轉風向，綠營側翼趕快找出原來指揮中心在6月6日當天記者會就宣布了，提出採購二項救命神器」：一是採購抗病毒藥物「瑞德西韋」給重症患者；再來引進200支HFNC，強調沒有慢半拍。更有醫療器材廠商在PTT爆料說幫衛福部「平反」，說6月4號就有來詢價HFNC。問題是，6月4號距離本土病例大爆發已超過三個禮拜，5月底各醫院早被確診病患塞滿，衛福部居然直到了20幾天後才在詢價HFNC、並購買重症患者使用的藥物，護航不成反更成了顢頇無能的鐵證。

可能因為被罵慘了，蔡英文昨晚在臉書發出貼文強調「政府民間合力抗疫、持續提升醫療能量」，第一點就強調指揮中心先前已採購HFNC，已有200台到貨，第二點才是感謝民間捐贈HFNC，卻連賈永婕的名字都吝於提到，也被質疑器度狹小。這篇貼文同樣被網友灌爆，質疑政府效率真的太差了。算一算到目前為止，指揮中心真的唯一有做到超前部署的就是下訂國產疫苗了，明明當初砸錢扶植國產疫苗就有設下優先採購條約，但衛福部不但沒等到解盲就大膽出高價下訂單，一口氣各買500萬劑，還簽下共1000萬劑的開口合約。但反觀，其他的設備、資源永遠都是被病毒追著跑，讓人不得不感慨，陳時中買救命神器有像買國產疫苗那麼高效率，那該有多好。