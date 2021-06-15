黑白集／問阿中，生命竟能分藍綠白

疫情吃緊，百業蕭條，隨著三級警戒一次次的延長，冷清的感覺是許多商圈共同的景像。（記者邱德祥／攝影）

嘴上喊著「同島一命」，心裡卻是藍綠分明，這是指揮中心令人無法心服之處。這次疫苗 分配，重災區的新北所獲配數量，竟還不如高雄。台北市長柯文哲則質疑，高雄一周前就發通知，台北卻不知情，這是「政治內線交易」。疫情 如此嚴重，中央還在分藍綠白，真不可思議。

陳時中 煞有介事地辯稱，分配原則是根據各不同類別未接種人數之百分比綜合計算所得。這個答案，毫無說服力。試想，新北人口不僅比高雄多了45%，確診者更多了近百倍；指揮中心卻完全不把疫情嚴重程度納入疫苗分配考量，這是弱視還是色盲？

在輿論大譁後，陳時中才改口說，要對雙北等熱區加發10%的疫苗。據了解，這項決定是閣揆蘇貞昌親自下令；這未必表示蘇揆更能苦民所苦，而是政府「重南輕北」已到了令人髮指的地步。

蔡政府施政，向來赤裸裸表現重綠輕藍。蔡總統日前在臉書談地方防疫，對藍營執政的苗栗和新北，談的就是「中央支援」；對綠營縣市長，則大讚他們展現效率、協助鄰近縣市、減輕中央壓力等。藍綠有別，溢於言表。總統的高度如此，陳時中怎不望風跟進。

防疫遵奉「藍綠有別」的原則，是不把民眾的生命當一回事。疫苗分配還要看首長的顏色，難道人命也可以分顏色？（轉載自聯合報）