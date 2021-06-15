台死亡率高 楊志良發動國賠 法界：不如罷免

前衛生署長楊志良會表示，新冠肺炎台灣死亡率竟高於東南亞、南美甚至非洲。（本報資料照片）

新冠肺炎 本土疫情 嚴峻，台灣 確診死亡率3.38%高於世界平均，引起民眾恐慌。「台灣社會調查所」擬依據國家賠償法，邀請律師團為因新冠病毒罹難者打國賠訴訟，今天將開放Google表單供家屬、律師登記。

據本報系聯合報報導，前衛生署長、台灣社會調查所所長楊志良昨舉行線上記者會表示，新冠肺炎台灣死亡率高於東南亞、南美甚至非洲，政府說因我國患者都是以高齡為主，但日本、歐洲高齡者皆比我國多，卻沒有這種情況，可見政府「胡說八道」，綠營還說死亡率會這麼高，是因為確診分母被隱藏，「那更渾蛋」，因為這就表示政府疫情控制得很糟糕，這些確診卻沒被發現的人仍在社區流竄。

與會的國民黨立院黨團總召費鴻泰批評，除了「3+11」政策改變防疫生態，諾富特飯店混居造成破口，中央說的超前部署變吹牛部署，「醫療系統嚴重不足，讓這些人沒機會活下來」。國民黨團書記長鄭麗文指出，越南人口9千萬，但疫情爆發後確診人數不但沒有破萬，從去年至今也才死50多個人，因為他們該封就封、該篩就篩，並提前搶購超過1億劑的疫苗。

行政院發言人羅秉成昨回應表示，國賠相關要件嚴格且明確，以現階段而言，因疫情所衍生的相關影響，各界有不同意見，在法律要件許可的情形下，人民依法行使權利，政院都尊重。

指揮中心指揮官陳時中表示，有人建議相關賠償事宜，就依法辦理，「國家有相關法令，那就依循」。

台灣社會調查所募集新冠肺炎死者家屬提起國賠訴訟，法界指出，若僅依我國死亡率高於世界各國，就認為政府執行職務有故意或過失，難以舉證因果關係。也有法界人士認為，這是政治責任，不是司法責任，不如直接提罷免。

「如果國賠這麼容易構成，國家早就倒了。」法界認為，民事（國賠案）須自行舉證，提不出證據，是否日後要改告刑事訴訟？這根本浪費司法資源，若懷疑諾特富飯店是此次防疫破口、機師管理不當，提告華航還比較實際。