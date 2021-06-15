留言蔡「粽盼親離」 黃偉哲小編急刪 吃到誠實豆沙包？

蔡英文總統在臉書祝福端午佳節平安，台南市長黃偉哲的小編留言「粽盼親離」，引發討論。 （記者陳柏亨／翻攝）

蔡英文總統昨天在臉書 發文祝端午佳節台灣平安，以「台南市長黃偉哲」為名的帳號在下方留言「粽盼親離，保持距離」，引發網友質疑是「暗喻政府已眾叛親離了，高招」、「用這種成語，國文程度是出了什麼問題？」台南市府昨回應是小編誤用負面成語，已收回留言，並聯繫總統社群團隊致歉。總統府對此未回應。

據本報系聯合報報導，台南市政府副發言人林依婷說，市長臉書官方帳號小編本意是希望響應疫情 期間，家人與家人保持距離，但是誤用成語，造成誤會，對於總統感到非常抱歉。她表示，原本只是一個「諧音哏」，卻用錯了，第一時間發現就馬上收回發文。

這則「粽盼親離，保持距離」留言一出，不到1小時，吸引超過300人回覆，有網友說：「市長吃到誠實豆沙包了嗎？」還有網友說，「總算見到一個眾叛親離的深綠人員」，「市長真的是民進黨的良心！對您的尊重有恢復一點點。」

民眾黨昨也發表聲明大酸，黃的留言「說中蔡總統心境」，過去總統發文底下常見數10則民進黨政要歌功頌德的留言，「如今統統消失了，只剩民怨沸騰」。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，端午節 是傳統節慶，雖然因為疫情無法團聚，但還是溫馨和情感交流的節日，在用詞上要避免負面解讀的可能，這也是給台南市政府一個經驗。