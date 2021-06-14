新聞評論╱顢頇政務官和造假黨幹部 只是偶然？

衛生福利部次長石崇良稱防疫破口是出在「萬華」，引發爭論。(影片截圖)

本土疫情大爆發，徹底戳破台灣「防疫 模範生」的神話。令人意外的是，蔡政府非僅未虛心檢討，還盛氣凌人將企業及地方自購疫苗 拒於門外，甚至大肆推卸防疫失利責任。衛福部長陳時中 堅不承認華航諾富特失守是他決策失當，他的次長石崇良則直接把責任推給「萬華」，綠營黨政高官則極力歸咎「雙北」防疫不力。一個失去責任倫理又無法自我修正的政府，只是偶然的現象嗎？

顯然不是。民眾都看出，部署遲緩的陳時中其實已失去指揮衝鋒的能力，但蔡總統和蘇揆卻只能用空洞的背書力挺他；其中原因不外三點：其一，總統和閣揆均知自己才是若干錯誤防疫決策的拍板者，他們要負更大責任；其二，政府人才庫已空，提不出更佳人選；其三，情勢失控至此，已難以找到願意接手的人選。也因此，府院唯一的選擇就是力挺陳時中，而為了正當化這個選擇，即使必須扭曲事實、抹黑造謠，也在所不惜。

衛福部次長石崇良在立法院答稱，這次的防疫破口是出在「萬華」；這與其說是失言，不如說是包藏禍心的白色謊言，意圖幫陳時中的「3+11」政策脫罪。從雙北的角度，萬華或許是一個破口來源；但立委追問的是整個台灣的防疫破口，石崇良竟大剌剌指向萬華，只能說是厚顏到難以想像。一個受過醫藥科學訓練的人，竟能不顧道理信口開河，這若不是當官心切，就是奉承成習，他從沒想到自己的職務要對2000萬人民負責嗎？

石崇良身為次長，為了幫長官開脫而不惜指鹿為馬，這樣的政務官到底有什麼服務人民的信念？陳時中也是如此，他為了減少篩檢的麻煩，不惜放任人民染疫而不自知；因為拙於調度醫療資源，讓確診者在家病故而無法送醫；為了凸顯自己的官威，寧可讓民眾無疫苗可用也不開放民間購捐；直到逼不得已，才開放企業可以進行快篩檢測。包括蘇貞昌的滿口官腔，寧可將精力用在砲打在野黨，或對藍綠白縣市進行差別待遇，也絕不表現閣揆的公正無私。這樣的政府，到底有什麼引領人民嚮往的信念？

再往上看，蔡總統總能選在適當的時機出來呼喊「團結防疫」，念一念文青宣言；然而，人們看不到她積極因應情勢，拿出必要的人事或政策調整。那些文青喊話，比較像是為了使自己心安，而不是為了讓人民心安。此外，人們不斷看到黨政機器的邪惡操作，目的是為了混淆民眾的認知，而不是為了讓決策更透明，更不是為了紓解人民的痛苦及困惑。

舉例而言，民進黨中央的網路社群中心最近即涉及至少兩起造假事件。一起是該中心主任范綱皓為了幫護航國產疫苗，在網上散布全球疫苗都「僅完成二期試驗」即取得緊急使用授權的不實消息。另一起，則是該中心副主任楊敏之夫林瑋豐涉及在PTT網站反串不同角色，鼓吹網民刪除疾管家帳號，被網友揭穿。這個網路社群中心是蔡英文去年連任後所設置，總統在施政上不斷訴求「打假」，但她領導的黨機器卻以「造假」為務，她難辭其咎。最近，總統府參議郭昆文在臉書發文狂酸「侯友宜得第一」，也是意圖將新北的疫情推給侯友宜領導防疫失當。如此澆薄、趁火打劫的心態，究竟期冀與誰「團結」？

顢頇的政務官當道，造假的黨幹部橫行，並不是偶然現象，而是整體政治文化敗壞使然。其結果，是外界的建言管道阻塞，有良知的學者羞與為伍，而民間的怨怒四起。其間責任，蔡英文絕無法逃避。