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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

侯友宜防疫挨批 電話中要蔡英文「管管底下人」

記者張睿廷、丘采薇／台北14日電
新北市長侯友宜表示，日前有在電話裡提醒蔡英文總統約束綠營人士，減少謾罵、抹黑，合力對抗病毒。(圖：新北新聞局提供)
新北市長侯友宜表示，日前有在電話裡提醒蔡英文總統約束綠營人士，減少謾罵、抹黑，合力對抗病毒。(圖：新北新聞局提供)

新北市長侯友宜近來在防疫議題上頻遭綠營攻擊，他表示，日前有提醒蔡英文總統約束綠營人士，減少謾罵、抹黑，合力對抗病毒。新北市府內部人士透露，侯友宜認為，向中央提出建議都是為了防疫，綠營卻每天拿來大做文章，若防疫淪為口水戰，恐真成為「同倒一命」。

蔡英文上周致電侯友宜了解疫情整備情形，侯友宜說明新北疫情的狀況後，主動向蔡英文談到，最近綠營不斷攻擊他，但大家的敵人應只有病毒，希望蔡英文「管一管底下的人」。

侯友宜表示，他在防疫期間提到入境普篩、廣篩、全民戴口罩、別刁難疫苗進口等議題，全都是為了防疫，結果卻引來惡意批評、謾罵及抹黑。

侯友宜指出，自己最討厭政治口水，他當時就善意提醒蔡英文總統，現階段國難當頭，人民陷於水深火熱，大家的敵人只有一個，就是病毒，請總統約束底下的人，一起團結抗疫。

市府內部人士透露，不管是全民戴口罩、還是廣篩，中央都往這個方向去做，也證明侯友宜確實是超前部署，入境普篩及進口疫苗也是民眾的心聲，這些都是希望台灣防疫能做得更好、更成功，絕不是為了砲打中央，沒想到綠營卻不斷拿這些議題來攻擊侯，「新北市幾乎快被口水淹死了」。

市府一名首長表示，侯友宜雖已提醒蔡英文總統約束底下的人，但顯然成效不彰，民進黨陣營近日仍不斷抓著各種議題對侯友宜窮追猛打，他們處理防疫都快沒時間了，哪還有力氣理對方。

這名首長還說，綠營人士不能因為立場不同，就為反對而反對，這是在扯防疫後腿，對抗病毒與選戰相差甚遠，若向中央提出建議就會引發口水戰，那台灣最後恐怕真變成「同倒一命」。

針對侯友宜的說法，民進黨發言人顏若芳昨天表示，民進黨一直呼籲防疫優先，朝野應該不分黨派團結防疫，在野黨對於防疫的建設性意見，民進黨作為中央執政黨，也願意參考改進；但台灣是民主國家，連指揮中心也都要面對輿論與媒體的監督並回應，侯友宜也不應把所有新北市議員與民代的監督都視為惡意，畢竟根據媒體網路民調，有超過47.7%民眾非常不滿意侯友宜的防疫表現，「我們也希望新北市的防疫工作能在侯市長的領導下，和中央一起攜手防疫，以市民的健康安全為優先。」

針對台灣疫情嚴峻，蔡英文總統日前曾致電新北市長侯友宜，表達如果新北市有需要之處，...
針對台灣疫情嚴峻，蔡英文總統日前曾致電新北市長侯友宜，表達如果新北市有需要之處，中央一定會全力支援。(取材自臉書)

防疫 侯友宜 蔡英文

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