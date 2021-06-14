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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

彭文正爆蔡英文偷打輝瑞 總統府：謠言

台灣新聞組╱台北14日電
媒體人彭文正爆料蔡英文總統偷打輝瑞疫苗，但被總統府否認。(本報資料照片)
媒體人彭文正爆料蔡英文總統偷打輝瑞疫苗，但被總統府否認。(本報資料照片)

台灣採購BNT疫苗波折不斷，媒體人彭文正昨天爆料，指蔡英文總統已偷偷打了輝瑞疫苗。總統府發言人張惇涵表示，這是不折不扣的謠言，蔡總統及副總統賴清德目前皆未接種疫苗。中央流行疫情指揮中心昨晚也發出新聞稿表示，調閱「全國性預防接種資訊管理系統」資料後，確認總統及副總統均尚未接種新冠肺炎疫苗。

至於媒體人爆料涉及不實訊息，是否開罰？指揮中心發言人莊人祥表示，這部分將由司法單位調查，依法處理。

彭文正爆料「總統蔡英文偷偷打了輝瑞疫苗」，「我有我的消息來源」。他還向總統府喊話，如果覺得不對趕快出來澄清。

張惇涵表示，蔡總統、賴副總統願授權由指揮中心調閱相關接種紀錄，公布於國人，以昭公信。

昨日疫情記者會上被問到此事，指揮中心指揮官陳時中一開始回答，如果要打AZ也沒有必要偷偷打；直到搞清楚問的是BNT疫苗時則表示，「輝瑞喔？一定不會有啦！」

陳時中說，總統有表達過對國產疫苗的期待，但就到時候再看總統有自己的選擇和考量。偷偷打輝瑞，「我想是尚待證實，但是過分了」。

指揮中心晚間發布新聞稿澄清表示，經總統及副總統授權調閱「全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)」系統後，查證蔡英文總統及賴清德副總統均尚未接種新冠肺炎疫苗。

疫苗 輝瑞 蔡英文

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