新聞眼／打疫苗求生 竟遭標籤獵巫

台灣疫情嚴峻，「疫苗之亂」頻傳。圖為空蕩蕩的萬華街頭。（記者潘俊宏／攝影）

剛度過難熬的五月天，6月卻可能開啟「疫苗 之亂」。

全台150萬長者從15日開始施打疫苗，分配不均、標準不一、配套不明，甚至有縣市喊出先預約「先打先贏」，原本打疫苗號稱「老人優先」，現在快變成「老人憂鬱」，很多老人家還要請年輕人上網預約，全家總動員，網友戲稱，6月疫苗比五月天演唱會門票還搶手。

依據馬斯洛人類需求理論，五月天門票是金字塔頂端的自我實現需求，搶不到不會死人，疫苗卻是最迫切需要的生理、安全需求，搶不到可能就會面臨死亡威脅。套句網友笑話，搶不到疫苗，「刻在你心底的名字，可能變成刻在骨灰罈的名字」。

許多縣市從13日開始預約登記施打，可以預期今年是一個很難過的端午連假，不僅親人無法返鄉，長輩還要為了疫苗忐忑。相較於高雄「超前部署」，不僅安排妥當，帳面上也拿到較豐厚的疫苗分配，雙北可是兩樣情，台北市長柯文哲大酸，疫苗資訊不透明是「政治內線交易」，新北市長侯友宜則稱如何分配疫苗，他也很想知道。

中央疫情 指揮中心固然可以指責雙北市長不用功、裝糊塗，但雙北首長是主要執行者，如果連市長都不清楚細節或充滿疑惑，要如何讓75歲以上老人家搞得懂？

高雄市反駁稱，疫苗分配是簡單的數學，但外界質疑高雄實拿9.01萬劑，指揮中心稱其中要扣掉1.01萬劑是給國軍專案使用；台北實拿5.8萬劑，指揮中心卻說，別忘了還要再加上1.2萬劑是給中央防疫 人員，這種數學能力其實並不簡單。

6月的關鍵字將是疫苗，攸關生死的疫苗分配，每個人都會斤斤計較，求生是本能，打疫苗沒有錯，不必標籤獵巫彰顯清高，檢討疫苗政策是希望更透明便民；全島一命，不該以疫苗區分你我，病毒才是共同的敵人。