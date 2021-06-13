周玉蔻爆料85歲連戰打疫苗 連辦：沒道德

周玉蔻影射連戰打特權疫苗。（本報資料照片）

名嘴周玉蔻昨天影射前副總統連戰夫婦施打新冠疫苗 ，振興醫院私下證實，連戰4月因罹患惡性腫瘤住院，5月下旬出院，政府已宣布開放75歲以上長者施打疫苗，主治醫師因此建議85歲的連戰施打疫苗，連同陪病的連方瑀也一同施打。連戰辦公室批評，這是個人隱私，講出來沒道德。

周玉蔻昨天上午在臉書貼文，「連爺爺、連奶奶，最近有沒有到北投某家醫院去打『特權疫苗』？」對於連戰辦公室批評，周玉蔻下午再透過臉書回應，有沒有特權，公道自在人心，社會自有公評。

連戰辦公室主任彭國省昨天表示，前段時間連戰住院開刀，但屬於個人隱私，被周玉蔻強迫揭露非常不道德，連戰辦公室表達強烈遺憾。彭國省也指出，連戰在5月上旬住院，5月下旬出院，「當時的新聞報導，鼓勵65歲以上長者施打，這個時間點已經很清楚」，這也是醫院建議施打。

國民黨 智庫副董事長連勝文辦公室發言人錢震宇指出，現在政府不是想辦法解決疫苗荒以及國產疫苗的安全性，卻是用盡手段來修理連戰這種生重病的長者，轉移疫苗失策的焦點。

江啟臣 ：政府製造對立 逃避疫苗政策錯誤責任

另外，國民黨主席江啟臣12日晚間在臉書質疑，政府責任原應讓大家盡快打疫苗，現在卻反成譴責接種疫苗者，製造弱弱相殘對立情緒，政府在一旁涼快，藉以逃避疫苗取得不足的錯誤責任。

江啟臣舉例，最近社會興起一系列「誰打得到疫苗、誰打不到疫苗」討論，從中廣董事長趙少康被誣指接種疫苗，到遵從醫囑注射疫苗的國民黨前主席連戰也被莫名管道洩漏個資，已經掀起了一股不健康的獵巫歪風。

江啟臣表示，無論美、日、泰、星、港、陸等世界其他政府，都在努力找「誰還沒打疫苗，致力增加疫苗施打數與普及率；但就可憐的台灣，執政黨不思開大門納善意盡速取得足夠疫苗，反而糾結在施打順序上，努力在找「誰已先打疫苗」。

江啟臣批評，蔡政府不斷發揮內宣功力製造對立情緒帶風向，「美國是打疫苗送大禮，台灣是打疫苗送檢調」。

「這個爛政府，問題不是順序，而在疫苗不夠」。江啟臣說，真正該譴責的是造成人民沒疫苗、活在恐懼中的政府；無良政府應停止帶頭獵巫，專心做好該做的事情，取得足夠有效的疫苗。

江啟臣也提到，因為台北市不是綠色執政，先是親綠媒體以「萬華病毒」汙名化萬華，這次衛福部次長石崇良居然誣指萬華是「疫情破口」，請問病毒是憑空在萬華出現？不是國門出現漏洞？千錯萬錯都別人有錯，執政黨就是死不認錯。