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疫苗分配獨厚高雄？柯文哲酸「政治內線交易」

台灣新聞組／台北13日電
疫苗分配再起爭議，柯文哲酸「政治內線交易」。（本報資料照片）
疫苗分配再起爭議，柯文哲酸「政治內線交易」。（本報資料照片）

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗後天開打，指揮中心規畫，75歲以上長者、年滿65歲以上具原住民身分者就符合資格，約150萬人。各縣市疫苗施打標準不同調，還有縣市稱「先打先贏」，可能上演「疫苗之亂」；新北市長侯友宜質疑疫苗如何分配、台北市長柯文哲暗諷「政治內線交易」，指揮中心發言人莊人祥說，疫苗數量依各地接種人數分配，絕無不公。

指揮中心指揮官陳時中昨說，75歲以上長者，預計施打率為5成5至6成；因符合資格的長者約150萬名，至少還是會有60萬人打不到。

六都AZ疫苗配發，新北市8.3萬劑最多，其次為高雄8萬劑，但外界指高雄實際拿到9.01萬劑，莊人祥說，高雄是分配8萬劑，其他1.01萬劑是供國軍專案使用。台北市及台中市各7萬劑、桃園及台南市各5.6萬劑。

高雄市長陳其邁。（圖：高市衛生局提供）
高雄市長陳其邁。（圖：高市衛生局提供）

各縣市疫苗施打標準不同調，台北、新北及台中市表示，可能只有85歲以上長者打得到疫苗；桃園市81歲、新竹市80歲、宜蘭縣88歲以上長者優先。苗栗臨時喊卡，則被網友罵翻。台東縣府則通知滿75歲先預約登記，不論是否為原住民，都是先打先贏。

柯文哲說，北市前晚才從媒體知道要發疫苗，高雄市怎麼一周前就知道要發？股市內線交易是很嚴重的事，不曉得在政治場域，內線交易要算什麼罪名？侯友宜說，陳時中曾說疫苗分配要有戰略部署思維，新北為何比高雄少，「我也想知道」。

雙北疫情重災區目前預估僅能供85歲以上長者施打疫苗，柯文哲說，今天上午8時開放預約，北市只有7萬支，再扣掉中央寄放的1.2萬支，剩下5.8萬，北市大概只有85歲以上長者有機會打到。侯友宜表示，疫苗配發數量不足以施打所有75歲以上長輩，第一階段以85歲以上優先。

外傳高雄市提前獲配疫苗，莊人祥表示，各地方均獲通知疫苗6月11日完成封緘檢驗，高雄並無提早獲配及提前開打。高市衛生局簡任技正潘炤穎說，中央不可能獨厚高雄，指揮中心在9日就公布公費疫苗優先施打對象，也預告12日配送疫苗，高雄據以造冊，從民政系統抓出長者人數，「這是簡單的數學問題，沒有什麼高深的學問」。

疫苗 侯友宜 柯文哲

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