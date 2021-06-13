次長指「萬華是疫情破口」掀眾怒 陳時中致歉

新冠疫情升至三級警戒將近一個月，周末台北市萬華華西街的商家都拉下鐵門暫停營業。(記者潘俊宏／攝影)

衛福部次長石崇良指疫情 破口主要從萬華散播開來，引發爭論。台北市長柯文哲昨說，石崇良應該也認為自己失言，「除非他想要被我砸病歷第二次」；中央疫情中心指揮官陳時中說，防疫 團隊有些人員難免講話不夠精確，如果讓任何人感到受傷，指揮中心都必須表達歉意；全民的敵人是病毒，希望不要獵巫，團結才能戰勝病毒。

還原前天立法院詢答，國民黨 立委羅明才質疑，疫情破口出在哪裡？石崇良表示，「現在最主要這一波疫情主要在萬華地區散播開來，所以這個地方是一個破口」。羅明才追問，萬華之前又是哪裡？石崇良說，再往前目前還沒辦法清楚掌握，「這一波疫情很清楚就是在萬華」。

對於發言惹議，石崇良昨受訪表示，他在立院答詢是表示這波疫情依據疫調、確診個案數、地理分布等科學數據，由萬華地區擴散至周邊地區，應該盡速加強該地區篩檢，找出潛在感染者，疫情才能及早控制，沒有責怪任何人的意思，希望大家不要標籤化，病毒才是共同的敵人。

柯文哲昨說，今天病毒不是外太空掉落萬華，不用推卸責任；石應該也自認失言，但現在疫情緊張，不用在這件事打轉。台北市副市長黃珊珊說，大家都忘記機組人員隔離「3+11」的事了嗎？萬華是這波疫情最大的受害者，大家一起抗疫都來不及了，把萬華汙名化還來自高層防疫官員，真的是對不起萬華民眾。

新北市副市長劉和然說，這次疫情發展是以萬華為中心，以放射狀往新北傳播擴散，但「3+11」政策決定、諾富特防疫旅館沒有落實管理，才產生破口造成社區傳播，這些都是民眾疑慮，不要歸責萬華。

國民黨立委蔣萬安說，石崇良已不適任次長，出事不思檢討，反而甩鍋給民眾，怎麼對得起染疫、往生的民眾？無黨籍萬華區立委林昶佐表示，石崇良未深思熟慮就回答，助長旁人對萬華的異樣眼光，他已打電話給石，要求發言謹慎。