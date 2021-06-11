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鍾琴批政府防疫不力 告發蔡英文、蘇貞昌瀆職

記者賴佩璇／台北11日電
前新聞局長鍾琴不滿政府處理疫苗不當，11日前往台北地檢署遞狀告發總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等3人涉嫌瀆職、圖利和偽造文書罪。(記者賴佩璇／攝影)
前新聞局長鍾琴不滿政府處理疫苗不當，11日前往台北地檢署遞狀告發總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等3人涉嫌瀆職、圖利和偽造文書罪。(記者賴佩璇／攝影)

前新聞局長鍾琴不滿政府處理疫苗不當，日前獨自開車前往總統府前，按喇叭發聲，今親赴台北地檢署遞狀告發總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中等3人涉嫌瀆職、圖利和偽造文書罪。

新黨表示，截至6月10日，台灣已經染疫1萬2222例，死亡人數為361人，每天都破2百例以上，台灣從防疫模範生變成死亡恐怖島，何以致此，正是因為蔡政府無能、私心所致。防制指揮中心的朝令夕改，購買疫苗政策荒腔走板，全民憤怒，卻也莫可奈何。

在現在管理者的威權統治，全民可以看到被告蔡英文、蘇貞昌、陳時中在去年如何以行政程序阻東洋公司進口疫苗，為了維護國產疫苗，也不積極部署疫苗採購。

導致今年5月疫情爆發後，無疫苗可用的窘境，此種不作為,已經有違公務人員應盡忠職守義務。而郭台銘、佛光協會等民間團體要捐贈疫，但是陳时中多次種理由惡意阻撓疫苗進台灣，此種惡意而釀成死亡三百多人、確診上萬人災害，已構成刑法第130條。

新黨指出，在5月13日，蔡英文明知國產疫苗尚未通過人體試驗二期解盲，竟於停電記者會中對於民眾宣傳國產疫苗，且於5月18日以視訊方式視察高端疫苗公司並且多次於記者會中宣傳國產疫苗「安全無虞」，使高端疫續漲停。

該行為有違反證券交易法第155條第9款「直接或接從中交易市場有價證券交易價格之操縱行為」的行為外，也構「公務員對於主管監督之事明知背法令，直接或間接圖自己法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑」的圖利罪。

新黨聽到全民的心聲，吳成典主席特別與鍾琴、孫文學院張亞中校長、民進黨創黨黨員林正杰與藍天行動聯盟副主席錢達、交通大學教授陳光興與國民黨文傳會前副主委毛嘉慶一同提告。

希望檢察官能不畏強權，不怕壓力，對於從去年疫情開始為何東洋公司原先購買疫苗不能成行，是否蘇貞昌人有介入施壓？為何陳時中從去年就一直對普篩至今？

到為何蔡英文還不知何時可解盲，就多次宣稱7月底前可打國產疫苗等，是否有高層人員涉入高端疫苗炒股加以徹查，以平民心。參加人員更希望分到此案的檢察官不要再他字案偵結，而應徹底查清楚，請檢察官加油！

疫苗 蔡英文 台灣

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