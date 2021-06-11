插隊打疫苗…北市衛生局長請辭 軍醫院長被拔官

台北市衛生局長黃世傑。（本報資料照片）

特權插隊打疫苗 惹議，多位官員昨丟了烏紗帽。台北市「好心肝」診所被爆私打疫苗，台北市衛生局長黃世傑昨口頭請辭；新竹空軍醫院院長崔以威被爆安排家人及VIP打疫苗，國防部 火速拔官，新竹市府也重罰空軍醫院台幣200萬元，並將衛生所主任調整為非主管職。

好心肝診所為上千名「志工」接種AZ疫苗，北市府開罰並取消其疫苗接種合約院所資格，台北市長柯文哲 出面認錯，但質疑政府公文一變再變；中央疫情指揮中心則抨擊北市作業不當，北檢昨也火速約談好心肝負責人許金川、北市府衛生局余姓科長共12人到案。許金川昨透過預錄影片說，出發點是善意，但造成困擾，特此道歉。

好心肝風波引爆中央、北市疫苗之爭。柯文哲昨拿出衛福部4月21日公文指出，之前民眾打疫苗，政府要七請八請，疫情5月15日爆發，大家急著打疫苗，政府的公文前後卻一直變。柯文哲說，他認識的許金川，「沒什麼深交」。陳時中則說，有沒有私相授受，會請台北市提出報告，不合規定就嚴辦。

對於指揮中心稱，中央共配送北市650瓶疫苗。柯文哲昨反駁，中央將850瓶「寄放」在北市，有80瓶掛在北市帳上還從來沒發下來，這些國家機密疫苗是非市府能掌控的「羅生門」。中央寄放在台北市醫院的疫苗，可施打的對象包括外館人員、國安局、總統府指定的施打對象。

柯文哲昨天深夜並在臉書發文，指想搶疫苗都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。柯文哲貼文1小時就超過5萬個讚，近5000則留言。

新竹空軍醫院院長崔以威。（本報資料照片）

此外，新竹空軍醫院也爆私打疫苗，平時不看診的崔以威本月8日忽開內科二診，幫非第一線醫事人員施打疫苗，其中包括他的家人；莫德納疫苗9日配送至專責醫院，崔也臨時加開夜間門診幫「關係人士」打疫苗，有濫權之嫌。

新竹空軍醫院解釋，8日為護理之家照服員、長者施打後，仍有剩餘疫苗，院內醫事人員無人有意施打，加上崔以威是第一線高風險醫事人員，同住家人也屬高感染風險族群，才讓崔的家人施打。不過，國防部表示，崔以威自承思慮未周，也自請處分，國防部昨火速調職。

另一方面，民進黨立委蘇治芬昨也指控，雲林縣長張麗善哥哥張榮味、姪女張嘉郡特權打疫苗；陳時中允諾立刻清查。台南市法制處長尤天厚、主計處長陳淑姿也被踢爆本月7日插隊打疫苗，台南市府表示，兩人都屬第二類地方防疫人員，符合疫苗優先接種順序。不過，基層執法人員質疑，法制及主計的危險性，會比要驗屍的法醫或外送員還高嗎？

本報系也接獲投訴，北市某牙醫診所員工低於十人，但診所開出在職證明超過十張，有員工的成年子女、診所負責人的友人、病人，衛生局造冊名單明顯灌水。其中一名友人以「行政助理」身分，6月7日已完成接種；另一人在職證明為「牙醫助理」，但員工根本想不起來有此同事。

牙醫診所負責人表示，這名行政助理偶爾來幫忙處理資訊系統問題，但名單送出後，診所也很後悔，所以後來再有人來拜託都不再答應，連自己家人都沒有在名單上。