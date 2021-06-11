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台本土確診增286例、24死 新北120例最多

搶打疫苗…政院挺丁怡銘「沒特權」 立委氣哭

台灣新聞組／台北11日電
行政院顧問丁怡銘搶打疫苗，行政院稱「沒有特權」。(本報資料照片)
行政院顧問丁怡銘搶打疫苗，行政院稱「沒有特權」。(本報資料照片)

行政院顧問丁怡銘5月中以第二類身分接種疫苗，引發爭議，疫情指揮官陳時中昨日表示，丁符合第二類資格，行政院也表示，丁是依規定施打，「沒有特權」。看到政府高官出面聲援，民眾黨立委賴香伶昨氣到流淚說，高層都是拿數據、新聞稿開記者會，基層卻做得要死，很多第一線防疫人員都沒排進優先順序，丁怡銘打疫苗時，心裡在想什麼？

國民黨立委馬文君批評，第一類醫療人員都尚未接種完成，一路走來都有特殊待遇的丁怡銘卻搶著打疫苗。馬文君質疑，不知道丁怡銘發哏圖攻擊在野、打擊異己，屬於「防疫指揮體系正常運作」哪個環節？民進黨政府說「同島一命」，顯然是與丁同島，但丁是一種命，其他人是另一種命。馬文君質疑，民進黨政府花這麼大力氣加持護航國產疫苗，怎麼一個個又把手臂獻給進口貨？

民進黨立委鄭運鵬說，丁怡銘一開始有表達可以不要接種，但因屬於防疫會議必要參與人員，避免其他與會人士有染疫風險，才施打疫苗。行政院發言人羅秉成表示，丁怡銘身為行政院顧問，參與防疫決策會議，與行政院長蘇貞昌、陳時中密集開會，打疫苗資格沒有問題。

馬文君表示，台北市萬華分局員警在群組轉傳日本外相影片，即便收回訊息仍因遭檢舉，三天內就被依違反傳染病防制法及社維法法辦；反觀丁怡銘當初造謠抹黑皇家牛肉麵，被檢舉到案說明時開車大搖大擺進中正一分局地下停車場，還有分局長「調虎離山」擺脫記者，分局受理到移送拖54天，到地檢署又石沉大海。

馬文君說，台灣「無薪假」已突破5000人，服務業與去年3、4月疫情最嚴重時期相比還下降三成六，疫情看不到盡頭，無薪假浪潮只是開始；反觀丁怡銘不需擔心失業，出包有行政院長蘇貞昌道歉，鬧事有民進黨緩頰，40多歲還被當年輕人要多給機會，現在轉進幕後還變本加厲「憑臉」進出行政院。

疫苗 防疫 民進黨

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